Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал решение "авантюристическим". И подчеркнул, что задержание Протасевича – откровенный вызов демократическому миру.
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Данилов: белорусские власти перешли "красную линию"
Он также отметил, что задержание белорусского оппозиционного журналиста является наглым пренебрежение международными нормами и правилами.
Белорусские власти в своих попытках подавить свободу слова пересекли очередную "красную линию". Такие действия не могут остаться без ответа.
Решение посадить самолет Ryanair в Минске, без сомнения, было спланированной и продуманной спецоперацией. Ответственность за нее полностью несет Лукашенко,
– подчеркнул Данилов.
И добавил, что Украина с тревогой наблюдает за развитием ситуации и солидарна с белорусами в попытке добиться справедливых выборов и настоящей государственной независимости.
"Законность, которая постоянно попирается, это приговор разнообразным "вождям" авторитарного типа, даже если этот приговор и отсрочен во времени", – отметил секретарь СНБО.
Трагические примеры в авиационной истории
Данилов предостерег о том, что решения, принятые в условиях единоличной диктатуры, приводят к массовым человеческим жертвам. Именно так произошло, в частности, с:
- катастрофой рейса МН-17 на Донбассе в 2014 году;
- сбиванием украинского самолета МАУ в Иране в 2020 году.
"Поднятие в воздух для сопровождения посадки рейса Ryanair боевого самолета Миг-29 белорусских вооруженных сил могло привести к авиационной катастрофе", – секретарь СНБО.
Как реагирует Украина и мир
- С полуночи 26 мая Украина прекращает прямое авиасообщение с Беларусью. Пограничники не будут оформлять пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь в аэропортах.
- Полеты белорусским авиакомпаниям в Евросоюз – также запрещены. Ведь инцидент в Минске там считают угрозой авиационной безопасности.