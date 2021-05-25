По словам Путила, редакция получила много угроз. Сейчас взвешивают обстоятельства, чтобы минимизировать риски.
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Журналисты боятся за свою безопасность
Активист рассказал, что редакция получала угрозы и в августе 2020 года во время активной фазы протестов, однако теперь эта "волна вернулась".
Журналисты опасаются за свою безопасность. Под офисом в Польше стоит полиция. Путило отметил, что у них есть экстренные номера, поэтому обо всем подозрительном сообщают правоохранителям. По словам редактора, журналисты будут продолжать свое дело, то есть проект NEXTA.
Путило обсуждал с Протасевичем угрозы
Основатели телеграмм-канала говорили, что все-таки не стоит летать над Беларусью. Однако Путило заверил, что экстренная посадка самолета в Минске "стала полной неожиданностью".
Беларусь нарушила все возможные международные нормы, моральное право...Роман находится под прессингом, – сказал коллега Протасевича.
Задержание Протасевича: что известно
- Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая срочно приземлился в Минске. Произошло это из-за сообщения о якобы заминировании.
- На борту находился блогер и основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. До инцидента он подчеркнул, что в Афинах за ним следили. Всех пассажиров осмотрели, а Протасевича – задержали.
- Взрывчатки в самолете так и не нашли.
- Международное сообщество уже отреагировало на инцидент и призвало освободить задержанных. Протасевича признали политзаключенным.