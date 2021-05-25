По словам Путила, редакция получила много угроз. Сейчас взвешивают обстоятельства, чтобы минимизировать риски.

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Журналисты боятся за свою безопасность

Активист рассказал, что редакция получала угрозы и в августе 2020 года во время активной фазы протестов, однако теперь эта "волна вернулась".

Журналисты опасаются за свою безопасность. Под офисом в Польше стоит полиция. Путило отметил, что у них есть экстренные номера, поэтому обо всем подозрительном сообщают правоохранителям. По словам редактора, журналисты будут продолжать свое дело, то есть проект NEXTA.

Путило обсуждал с Протасевичем угрозы

Основатели телеграмм-канала говорили, что все-таки не стоит летать над Беларусью. Однако Путило заверил, что экстренная посадка самолета в Минске "стала полной неожиданностью".

Беларусь нарушила все возможные международные нормы, моральное право...Роман находится под прессингом, – сказал коллега Протасевича.

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