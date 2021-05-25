За словами Путила, редакція отримала багато погроз. Наразі зважують обставини, аби мінімізувати ризики.
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Журналісти бояться за свою безпеку
Активіст розповів, що редакція отримувала погрози і в серпні 2020 року під час активної фази протестів, однак тепер ця "хвиля повернулася".
Журналісти побоюються за свою безпеку. Під офісом у Польщі стоїть поліція. Путило зазначив, що у них є екстрені номери, тож про все підозріле повідомляють правоохоронцям. За словами редактора, журналісти продовжуватимуть свою справу, тобто проєкт NEXTA.
Путило обговорював з Протасевичем загрози
Так, засновники телеграм-каналу говорили, що все-таки не варто літати над Білоруссю. Однак Путило запевнив, що екстрена посадка літака в Мінську "стала повною несподіванкою".
Білорусь порушила всі можливі міжнародні норми, моральне право...Роман перебуває під пресингом, – сказав колега Протасевича.
Затримання Протасевича: що відомо
- Літак Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, 23 травня терміново приземлився у Мінську. Сталося це через повідомлення про нібито замінування.
- На борту перебував блогер та засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. До інциденту він підкреслив, що в Афінах за ним стежили. Усіх пасажирів оглянули, а Протасевича – затримали.
- Вибухівки у літаку так і не знайшли.
- Міжнародна спільнота вже відреагувала на інцидент і закликала звільнити затриманих. Протасевича визнали політв'язнем.