За словами Путила, редакція отримала багато погроз. Наразі зважують обставини, аби мінімізувати ризики.

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Журналісти бояться за свою безпеку

Активіст розповів, що редакція отримувала погрози і в серпні 2020 року під час активної фази протестів, однак тепер ця "хвиля повернулася".

Журналісти побоюються за свою безпеку. Під офісом у Польщі стоїть поліція. Путило зазначив, що у них є екстрені номери, тож про все підозріле повідомляють правоохоронцям. За словами редактора, журналісти продовжуватимуть свою справу, тобто проєкт NEXTA.

Путило обговорював з Протасевичем загрози

Так, засновники телеграм-каналу говорили, що все-таки не варто літати над Білоруссю. Однак Путило запевнив, що екстрена посадка літака в Мінську "стала повною несподіванкою".

Білорусь порушила всі можливі міжнародні норми, моральне право...Роман перебуває під пресингом, – сказав колега Протасевича.

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