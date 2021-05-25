Таку думку висловив журналіст Валерій Калиновський. Він зазначив, що самопроголошений президент Білорусі Лукашенко не очікував також реакції від України.

До теми Режим Лукашенка стійкий, поки його підтримує Путін, – Калиновський

Журналіст про долю Протасевича

За словами Калиновського, крім Романа Протасевича у Білорусі є ще понад 400 політичних в'язнів. Там тривають суди, а ув'язнені заявляють про знущання й катування. На його думку, доля Протасевича в білоруських тюрмах – "дуже серйозна".

Лукашенко не очікував, що за долю Протасевича і його дівчини підіймуться і Байден, і ЄС. І що Україна, разом з іншими цивілізованими державами, буде запроваджувати санкції. Зокрема, зупиняти авіасполучення з Білоруссю,

– переконаний Калиновський.

Крім того, журналіст наголосив, що невідомо, чи був адвокат в Протасевича. Тому взагалі щодо його долю важко передбачити. Водночас відомо, що в його дівчини Софії Сапєги адвоката не було. Вона є громадянкою Росії.

Довідка. Засновника NEXTA Романа Протасевича затримали у Мінську 23 травня. Літак, яким він летів з Афін у Вільнюс, примусово приземлився у Білорусі.

Реакція світу на затримання журналіста: головне

Українським авіакомпаніям та літакам заборонять польоти у повітряному просторі Білорусі з 26 травня.

Джо Байден підтримав введення нових санкцій проти режиму Лукашенка.

У Євросоюзі заборонили білоруським авіакомпаніям польоти в ЄС.

Про припинення авіасполучення заявили також фінська та французька компанії.

Валерій Калиновський відреагував на ситуацію у Білорусі: дивіться відео