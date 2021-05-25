Байден назвав затримання блогера прямим порушенням міжнародних норм. Тому Штати підтримують заклики ЄС до проведення міжнародного розслідування та введення нових санкцій.

Важливо Мало не плачучи й стискаючи руки: що не так із зізнанням Протасевича

"Ганебні нападки на свободу преси", – Байден

Байден наголосив, що взяття під варту Протасевича – це "ганебні нападки на політичне інакомислення та на свободу преси.

Примусове перенаправлення Білоруссю комерційного рейсу Ryanair, що летів між двома країнами-членами Європейського Союзу, а також подальша висилка та арешт Романа Протасевича, білоруського журналіста, що виїжджає за кордон, є прямим порушенням міжнародних норм,

– заявив президент США.

Крім того, Байден привітав мужність білорусів, які борються за основні права. Наприклад, журналіста Протасевича, лідерів опозиції Світлани та Сергія Тихановських.

"США будуть і надалі підтримувати народ Білорусії в його боротьбі", – підсумував політик.

Затримання Протасевича: що треба знати

Літак Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса, посадили у Мінську. Білоруські диспетчери заявили про замінування, ХОЧА ніякої вибухівки так і не знайшли.

Оглянули всіх пасажирів. Протасевича, його дівчину і ще 3 людей, назад у літак не впустили. Журналіста затримали. У Білорусі є низка відкритих справ проти нього, адже NEXTA – це опозиційний телеграм-канал, який активно висвітлював протести.

Мати активіста заявила, що той перебуває у важкому стані в лікарні. Однак білоруська влада спростувала це та опублікувала відео, на якому Протасевич заявляє, що він у СІЗО, а з його здоров'ям буцімто все в порядку.

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