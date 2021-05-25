Про призупинення польотів заявила французька Air France та фінська Finnair. Відтак рейси цих компаній дещо змінять свої курси.
Важливо Україна закрила авіасполучення з Білоруссю
Авіаперевізники заявили, що взяли до уваги висновки Європейської Ради, тож припинять польоти над Білоруссю до подальшого повідомлення.
Літаки, які вже перебувають у дорозі, побачать, що їх план польоту буде змінений,
– заявили у Air France.
До речі, сінгапурська компанія Singapore Airlines теж змінила частину маршрутів своїх рейсів, щоб її літаки не пролітали над територією Білорусі.
Що цьому передувало
- Євросоюз заборонив білоруським авіакомпаніям літати на свою територію.
- Авіасполучення з Білоруссю закрила Велика Британія. Там ввели санкції проти 99 фізичних і юридичних осіб.
- У Литві теж заборонили авіарейси, які проходять через Білорусь. Літаки різних авіакомпаній з 24 травня оминають територію Білорусі.
- Україна теж закрили авіасполучення з Білоруссю.
Затримання Протасевича: що відомо
- 23 травня літак авіакомпанії Ryanair, що прямував Афін у Вільнюс, примусово посадили у Мінську. Білоруські диспетчери повідомили про замінування, але ніякої вибухівки не виявили.
- На борт після перевірки повернулися не усі. Затримали журналіста Романа Протасевича та його дівчину-росіянку.
- Протасевич – засновник опозиційних телеграм-каналів NEXTA. Через це проти нього відкрили низку кримінальних справ у Білорусі.
- Журналіста вже визнали політв'язнем. Світ засудив такі дії режиму Лукашенка.