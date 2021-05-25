Про призупинення польотів заявила французька Air France та фінська Finnair. Відтак рейси цих компаній дещо змінять свої курси.

Важливо Україна закрила авіасполучення з Білоруссю

Авіаперевізники заявили, що взяли до уваги висновки Європейської Ради, тож припинять польоти над Білоруссю до подальшого повідомлення.

Літаки, які вже перебувають у дорозі, побачать, що їх план польоту буде змінений,

– заявили у Air France.

До речі, сінгапурська компанія Singapore Airlines теж змінила частину маршрутів своїх рейсів, щоб її літаки не пролітали над територією Білорусі.

Що цьому передувало Євросоюз заборонив білоруським авіакомпаніям літати на свою територію.

Авіасполучення з Білоруссю закрила Велика Британія. Там ввели санкції проти 99 фізичних і юридичних осіб.

У Литві теж заборонили авіарейси, які проходять через Білорусь. Літаки різних авіакомпаній з 24 травня оминають територію Білорусі.

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