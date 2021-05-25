О приостановке полетов заявила французская Air France и финская Finnair. Поэтому рейсы этих компаний несколько изменят свои курсы.

Важно Украина закрыла авиасообщение с Беларусью

Авиаперевозчики заявили, что приняли во внимание выводы Европейского Совета, поэтому прекратят полеты над Беларусью до дальнейшего уведомления.

Самолеты, которые уже находятся в пути, увидят, что их план полета будет изменен,
– заявили в Air France.

Кстати, сингапурская компания Singapore Airlines тоже изменила часть маршрутов своих рейсов, чтобы самолеты не пролетали над территорией Беларуси.

Что этому предшествовало

Задержание Протасевича: что известно

  • 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, направлявшийся в Вильнюс, принудительно посадили в Минске. Белорусские диспетчеры сообщили о заминировании, но никакой взрывчатки не обнаружили.
  • На борт после проверки вернулись не все. Задержали журналиста Романа Протасевича и его девушку.
  • Протасевич – основатель оппозиционных телеграмм-каналов NEXTA. Из-за этого против него открыли ряд уголовных дел в Беларуси.
  • Журналиста уже признали политзаключенным. Мир осудил такие действия режима Лукашенко.