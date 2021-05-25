О таких намерениях Польши сообщил заместитель главы МИД Марчин Пшидач. Дипломат подчеркнул, это поможет понять, что происходило в самолете 23 мая.
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Польша хочет выяснить, что происходило на борту
В Варшаве до сих пор не могут понять, почему самолет, который уже был фактически на границе с Литвой, развернули вплоть до Минска.
Нужно выяснить, что происходило в воздухе, на борту самолета, как выглядело общение с наземными службами. Все это можно будет выяснить с помощью доказательной базы,
– сказал Пшидач.
Ряд стран остановил авиасообщение с Беларусью
Отметим, что после резонансного инцидента с основателем NEXTA десятки крупных авиакомпаний мира отказались осуществлять рейсы в Беларусь или над ее территорией. Соответствующее решение принял и ряд стран мира. 25 мая решение прекратить авиасообщение с Беларусью приняла и Украина.
Главное о вынужденной посадке самолета с Романом Протасевичем
- Самолет компании Ryanair совершал рейс из Афин в Вильнюс. На борту был основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич с девушкой.
- Белорусские диспетчеры сообщили о возможном заминировании воздушного судна. Самолет посадили в Минске.
- Протасевича сняли с самолета и задержали. Вместе с ним – еще несколько человек.
- Международное сообщество возмущено ситуацией, ЕС обещает ввести санкции в ответ на действия режима Лукашенко.