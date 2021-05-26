Європа 24 травня вжила заходи у відповідь на інцидент, зокрема, заборонила польоти білоруських компаній через повітряний простір країн ЄС. Про це мовиться у спільній заяві Естонії, Франції, Ірландії, США, а також Бельгії та Німеччини, яку опублікував представник Естонії при ООН Свен Юргенсон.

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