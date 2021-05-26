Европа 24 мая приняла меры в ответ на инцидент, в частности, запретила полеты белорусских компаний через воздушное пространство стран ЕС. Об этом говорится в совместном заявлении Эстонии, Франции, Ирландии, США, а также Бельгии и Германии, которое опубликовал представитель Эстонии при ООН Свен Юргенсон.

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Совбез ООН возмущен инцидентом

Такие действия это вопиющая атака на международную безопасность гражданской авиации и европейскую безопасности и демонстрируют грубое пренебрежение международным правом,

– говорится в заявлении.

Отметили, что ЕС и США продолжат "твердо стоять на стороне народа Беларуси в его стремлении к демократическому будущему, отстаивании уважения прав человека и основных свобод". Отметили, что поведение белорусских властей угрожает международному порядку и подрывает коллективный мир и безопасность.

Что известно о посадке самолета в Беларуси