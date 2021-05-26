Европа 24 мая приняла меры в ответ на инцидент, в частности, запретила полеты белорусских компаний через воздушное пространство стран ЕС. Об этом говорится в совместном заявлении Эстонии, Франции, Ирландии, США, а также Бельгии и Германии, которое опубликовал представитель Эстонии при ООН Свен Юргенсон.
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Совбез ООН возмущен инцидентом
Такие действия это вопиющая атака на международную безопасность гражданской авиации и европейскую безопасности и демонстрируют грубое пренебрежение международным правом,
– говорится в заявлении.
Отметили, что ЕС и США продолжат "твердо стоять на стороне народа Беларуси в его стремлении к демократическому будущему, отстаивании уважения прав человека и основных свобод". Отметили, что поведение белорусских властей угрожает международному порядку и подрывает коллективный мир и безопасность.
Что известно о посадке самолета в Беларуси
- Беларусь 23 мая заявила, что рейс "Афины – Вильнюс" заминировали. Поэтому самолет Ryanair вынужденно посадили в аэропорту Минска.
- Силовики обыскали пассажиров рейса и задержали основателя белорусского оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. Взрывчатки так и не нашли.
- Мировое сообщество осудило инцидент и пригрозило санкциями. Евросоюз запретил белорусским перевозчикам летать на свою территорию. Украина закрыла авиасообщение с Беларусью.
- Кстати, мать задержанного Протасевича заявила, что ее сын находится в больнице. Впоследствии в белорусском МВД опубликовали видеообращение блоггера. Однако парень на нем изрядно напуган.