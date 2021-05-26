Об отмене рейса пассажирам сообщили в последний момент: они уже сидели на борту и ожидали вылета. Соответствующие видео очевидцы предоставили СМИ.
К слову Мы запросто можем самолет посадить, – Лукашенко с насмешкой пригласил Путина и Байдена к себе
Разрешение войти в пространство России так и не предоставили
В офисе AirFrance подтвердили, что отмена рейса в Россию связана с необходимостью обходить воздушное пространство Беларуси.
AirFrance подтверждает, что рейс AF1154 (CDG / SVO) пришлось отменить по техническим причинам, связанным с обходом воздушного пространства Белоруссии. Это требовало получения нового разрешения на заход в воздушное пространство России от российской власти,
– сказали там.
Ранее авиакомпании не сообщали о проблемах по вхождению в пространство России.
Закрытие авиапространства с Беларусью: главное
- Незаконная "переадресация" самолета с журналистом Романом Протасевичем в Минск вызвала возмущение у цивилизованного мира. Люди против своей воли оказались в стране, в которую не собирались ехать, еще и с сопровождением военного истребителя.
- Летать в воздушном пространстве над Беларусью отказались авиаперевозчики Латвии, Франции, Финляндии и других стран.
- К этому присоединилась и Украина: закрытие авиасообщения Украины и Беларуси инициировал президент Владимир Зеленский. Все прямые рейсы отменили, а косвенные – будут обходить территорию Беларуси.
- Европейский Союз запретил белорусским компаниям летать на свою территорию.
- Такие решения объясняют угрозой, которую Лукашенко своими действиями несет гражданам, которые просто пользуются воздушным пространством Беларуси.