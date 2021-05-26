Про скасування рейсу пасажирам повідомили в останній момент: вони вже сиділи на борту та очікували вильоту. Відповідні відео очевидці надали ЗМІ.
До слова Ми запросто можемо літак посадити, – Лукашенко з насмішкою запросив Путіна і Байдена до себе
Дозвіл увійти у простір Росії так і не надали
В офісі AirFrance підтвердили, що скасування рейсу в Росію пов'язане з необхідністю обходити повітряний простір Білорусі.
AirFrance підтверджує, що рейс AF1154 (CDG/SVO) довелося скасувати через технічні причини, пов'язані з обходом повітряного простору Білорусії. Це потребувало отримання нового дозволу на захід у повітряний простір Росії від російської влади,
– сказали там.
Раніше авіакомпанії не повідомляли про проблеми щодо заходу у простір Росії.
Закриття авіапростору із Білоруссю: головне
- Незаконна "переадресація" літака із журналістом Романом Протасевичем у Мінськ викликала обурення у цивілізованого світу. Люди проти своєї волі опинилися у країні, в яку не збиралися їхати, ще й із супроводом військового винищувача.
- Літати повітряним простором над Білоруссю відмовилися авіаперевізники Латвії, Франції, Фінляндії та інших країн.
- До цього долучилися і Україна: закриття авіасполучення України та Білорусі ініціював президент Володимир Зеленський. Усі прямі рейси скасували, а непрямі – оминатимуть територію Білорусі.
- Європейський Союз заборонив білоруським компаніям літати на свою територію.
- Такі рішення пояснюють загрозою, яку Лукашенко своїми діями несе громадянам, що просто користуються повітряним простором Білорусі.