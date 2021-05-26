Про скасування рейсу пасажирам повідомили в останній момент: вони вже сиділи на борту та очікували вильоту. Відповідні відео очевидці надали ЗМІ.

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Дозвіл увійти у простір Росії так і не надали

В офісі AirFrance підтвердили, що скасування рейсу в Росію пов'язане з необхідністю обходити повітряний простір Білорусі.

AirFrance підтверджує, що рейс AF1154 (CDG/SVO) довелося скасувати через технічні причини, пов'язані з обходом повітряного простору Білорусії. Це потребувало отримання нового дозволу на захід у повітряний простір Росії від російської влади,

– сказали там.

Раніше авіакомпанії не повідомляли про проблеми щодо заходу у простір Росії.

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