Якщо Байден насмілиться приїхати у Білорусь, то його літак готові посадити із супроводом трьох винищувачів. Таку заяву Лукашенко зробив на публічній зустрічі з парламентарями та іншими чиновниками.
Раніше Лукашенко заявив, що Протасевич воював на Донбасі
"Ми три винищувачі до літака направимо"
Щодо ідеї Байдена обговорити Білорусь Лукашенко висловився скептично: мовляв, що він може знати про країну. Путін же, навпаки, за словами диктатора, "у темі". І з ним він збирається обговорити США.
Я лише не знаю, про що Байден буде говорити щодо Білорусі. Путін-то в темі. Я за нього переживаю, щоб йому хоч карту дали, щоб він подивився, де та Білорусь розташована. Вони ж абсолютно не володіють інформацією про обстановку,
– посміявся Лукашенко.
Самопроголошений президент запросив обох до Білорусі поговорити про "нібито проблеми" країни. Він запевнив, що гідно зустріне обох і вислухає усе, навіть гидоту, "яку напише Псакі для Байдена". Надалі Лукашенко припустився жарту про те, що і літак з Байденом зможе посадити за потреби.
Якщо захоче приїхати – то хай приїжджає, може, ризикне. Ну в разі чого, ми запросто можемо літак посадити, у нас дві смуги (голосний регіт залу – 24 канал). Винищувач запустимо і будемо супроводжувати від кордону зі Швейцарією. Три винищувачі,
– цинічно заявив Лукашенко.
Втім, така заява Лукашенка знайшла позитивний відгук у його аудиторії: з його жарту щиро посміялися і навіть поплескали.
Байден і Путін говоритимуть про Білорусь
- Президент Росії Володимир Путін зустрінеться з президентом США Джо Байденом 16 червня у Женеві.
- У Білому домі вже заявили, що на зустрічі передовсім говоритимуть про двосторонні відносини США і Росії.
- Втім, Байден збирається підняти і питання цілісності України, а також ситуації у Білорусі.
- Напередодні Джо Байден назвав ганебним та обурливим інцидент із примусовою посадкою літака Ryаnair у Мінську. Також він засудив арешт журналіста Романа Протасевича.