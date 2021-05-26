Если Байден осмелится приехать в Беларусь, то его самолет готовы посадить в сопровождении трех истребителей. Такое заявление Лукашенко сделал на публичной встрече с парламентариями и другими чиновниками.
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"Мы три истребителя к самолету направим"
Касаемо идеи Байдена обсудить Беларусь Лукашенко высказался скептически: мол, что он может знать о стране. Путин же, наоборот, по словам диктатора, "в теме". И с ним он собирается обсудить США.
Я только не знаю, о чем Байден будет говорить о Беларуси. Путин-то в теме. Я за него переживаю, чтобы ему хоть карту дали, чтобы он посмотрел, где та Беларусь расположена. Они абсолютно не владеют информацией об обстановке,
– посмеялся Лукашенко.
Самопровозглашенный президент пригласил обоих в Беларусь поговорить о "якобы проблемах" страны. Он заверил, что достойно встретит обоих и выслушает все, даже гадость, "которую напишет Псаки для Байдена". В дальнейшем Лукашенко допустил шутку о том, что и самолет с Байденом сможет посадить при необходимости.
Если захочет приехать – пусть приезжает, может, рискнет. Ну в случае чего, мы запросто можем самолет посадить, у нас две полосы (громкий хохот зала – 24 канал). Истребитель запустим и будем сопровождать от границы со Швейцарией. Три истребителя,
– цинично заявил Лукашенко.
Впрочем, такое заявление Лукашенко нашло положительный отклик в его аудитории: над его шуткой искренне посмеялись и даже похлопали.
Байден и Путин будут говорить о Беларуси
- Президент России Владимир Путин встретится с президентом США Джо Байденом 16 июня в Женеве.\
- В Белом доме уже заявили, что на встрече прежде всего будут говорить о двусторонних отношениях США и России.
- Впрочем, Байден собирается поднять и вопрос целостности Украины, а также ситуации в Беларуси.
- Накануне Джо Байден назвал позорным и возмутительным инцидент с принудительной посадкой самолета Ryаnair в Минске. Также он осудил арест журналиста Романа Протасевича.