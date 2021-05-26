Если Байден осмелится приехать в Беларусь, то его самолет готовы посадить в сопровождении трех истребителей. Такое заявление Лукашенко сделал на публичной встрече с парламентариями и другими чиновниками.

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"Мы три истребителя к самолету направим"

Касаемо идеи Байдена обсудить Беларусь Лукашенко высказался скептически: мол, что он может знать о стране. Путин же, наоборот, по словам диктатора, "в теме". И с ним он собирается обсудить США.

Я только не знаю, о чем Байден будет говорить о Беларуси. Путин-то в теме. Я за него переживаю, чтобы ему хоть карту дали, чтобы он посмотрел, где та Беларусь расположена. Они абсолютно не владеют информацией об обстановке,

– посмеялся Лукашенко.

Самопровозглашенный президент пригласил обоих в Беларусь поговорить о "якобы проблемах" страны. Он заверил, что достойно встретит обоих и выслушает все, даже гадость, "которую напишет Псаки для Байдена". В дальнейшем Лукашенко допустил шутку о том, что и самолет с Байденом сможет посадить при необходимости.

Если захочет приехать – пусть приезжает, может, рискнет. Ну в случае чего, мы запросто можем самолет посадить, у нас две полосы (громкий хохот зала – 24 канал). Истребитель запустим и будем сопровождать от границы со Швейцарией. Три истребителя,

– цинично заявил Лукашенко.

Отметим. Цинично такое заявление из-за аллюзии на незаконную переадресацию в Минск самолета Ryanair, в котором летел журналист Роман Протасевич. Заполненный самолет, в котором якобы "заложили бомбу", сопровождал истребитель. Такие радикальные действия очень шокировали самих пассажиров и вообще цивилизованное мировое сообщество.

Впрочем, такое заявление Лукашенко нашло положительный отклик в его аудитории: над его шуткой искренне посмеялись и даже похлопали.

Байден и Путин будут говорить о Беларуси