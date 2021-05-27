Про це Путило заявив під час пресконференції в Варшаві. Додав, що погрожують також його оточенню та прихильникам.

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Також хлопець зазначив, що до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенко необхідно застосовувати безпрецедентний тиск.

Ми просимо Польщу про додаткову охорону. Ми побоюємося за своє життя і здоров'я, оскільки нам надходять погрози,

– наголосив Путило.

Він просить, щоб до Білорусі застосували економічне, політичне і транспортне блокування. Путило сподівається, що саме такий тиск допоможе звільнити Протасевича.

До слова. Також у пресконференції взяли участь батько і мати Романа Протасевича. Вони звернулися до лідерів Євросоюзу і США із проханням допомогти у складній ситуації.

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