Об этом Путило заявил во время пресс-конференции в Варшаве. Добавил, что угрожают также его окружению и сторонникам.

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Также молодой человек отметил, что на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко необходимо оказать беспрецедентное давление.

Мы просим Польшу о дополнительной охране. Мы опасаемся за свою жизнь и здоровье, поскольку нам поступают угрозы,

– отметил Путило.

Он просит, чтобы к Беларуси применили экономическую, политическую и транспортную блокировки. Путило надеется, что именно такое давление поможет освободить Протасевича.

К слову. Также в пресс-конференции приняли участие отец и мать Романа Протасевича. Они обратились к лидерам Евросоюза и США с просьбой помочь в сложной ситуации.

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