Так, літак був вимушений кружляти над Кобрином, що у Брестській області. Все, аби скинути паливо та мати допустиму масу для посадки.
До речі Лукашенко звинуватив Львів і Київ, які нібито не хотіли прийняти "замінований" літак Ryanair
За даними Flightradar, рейс "Мінськ – Барселона" вилетів о 13:30, проте покинути Білорусь не зміг. Ймовірно, літак повертатиметься до аеропорту відправлення.
Чому літак не пускають у ЄС
Євросоюз заборонив білоруським авіакомпаніям літати на свою територію. Все через інцидент з вимушеною посадкою Ryanair у Мінську.
До речі, низка європейських компаній відмовилась літати через Білорусь. Україна теж закрила авіасполучення з Білоруссю.
Що цьому передувало
- 23 травня білоруські диспетчери заявили, що рейс "Афіни – Вільнюс" замінували. Через це його примусово посадили в аеропорту Мінська.
- Силовики обшукали пасажирів рейсу та затримали засновника білоруського опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу. Вибухівки так і не знайшли.
- Світова спільнота засудила інцидент. Закликали відпустити затриманих та накласти нові санкції на Білорусь.