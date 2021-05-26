Так, самолет был вынужден кружить над Кобрином, что в Брестской области. Все, чтобы сбросить топливо и иметь допустимую массу для посадки.
Кстати Лукашенко обвинил Львов и Киев, которые якобы не хотели принять "заминированный" самолет Ryanair
По данным Flightradar, рейс "Минск – Барселона" вылетел в 13:30, однако покинуть Беларусь не смог. Вероятно, самолет будет возвращаться в аэропорт отправления.
Почему самолет не пускают в ЕС
Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям летать на свою территорию. Все из-за инцидента с вынужденной посадкой Ryanair в Минске.
Кстати, ряд европейских компаний отказались летать через Беларусь. Украина тоже закрыла авиасообщение с Беларусью.
Что этому предшествовало
- 23 мая белорусские диспетчеры заявили, что рейс "Афины – Вильнюс" заминировали. Из-за этого его принудительно посадили в аэропорту Минска.
- Силовики обыскали пассажиров рейса и задержали основателя белорусского оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. Взрывчатки так и не нашли.
- Мировое сообщество осудило инцидент. Призвали отпустить задержанных и наложить новые санкции на Беларусь.