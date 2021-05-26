Так, самолет был вынужден кружить над Кобрином, что в Брестской области. Все, чтобы сбросить топливо и иметь допустимую массу для посадки.

Кстати Лукашенко обвинил Львов и Киев, которые якобы не хотели принять "заминированный" самолет Ryanair

По данным Flightradar, рейс "Минск – Барселона" вылетел в 13:30, однако покинуть Беларусь не смог. Вероятно, самолет будет возвращаться в аэропорт отправления.

Почему самолет не пускают в ЕС

Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям летать на свою территорию. Все из-за инцидента с вынужденной посадкой Ryanair в Минске.

Кстати, ряд европейских компаний отказались летать через Беларусь. Украина тоже закрыла авиасообщение с Беларусью.

Что этому предшествовало