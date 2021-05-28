Акт тероризму

Читайте також Євросоюз заборонив білоруським авіакомпаніям літати на свою територію

Дмитро Сінченко, голова ГО "Асоціація Політичних Наук", каже, що заяви вже звучать і навіть супроводжуються конкретними діями, частина авіакомпаній і навіть деякі країни вже реалізували заборону польотів над територією Білорусі. Фактично, ізоляція Білорусі суттєво посилиться, а авіаційна галузь зазнає значних збитків. Білорусі не залишається нічого іншого, як посилювати інтеграцію з Москвою аж до повного злиття в єдину державу і перетворення на окремий суб'єкт федерації.

Водночас ЄС та НАТО не робить жодних заяв з приводу справжніх винуватців цієї ситуації, а саме російських спецслужб. Санкції, накладені тільки на Білорусь, нічого не варті, якщо їх не поширити одночасно і на Росію. Натомість ми бачимо готовність світу не лише уникати звинувачень в бік Кремля, а навіть готовність говорити з Путіним щодо вирішення білоруської проблеми. Це неприйнятно,

– каже Сінченко.

Юрій Шуліпа, директор Міжнародної спілки "Інститут національної політики", говорить, що події у Білорусі – це організований представниками режиму Лукашенка акт міжнародного державного тероризму, який свідчить про те, що режим Лукашенка, що утримує владу, створив такі умови, за яких повністю відсутня безпека польотів у повітряному просторі Республіки Білорусь.

Необхідно заборонити приймати літаки під білоруським прапором, зокрема білоруської авіакомпанії "Белавіа" у всіх країнах світу до вступу в законну силу обвинувального вироку представниками режиму Лукашенка, винним у скоєнні акту міжнародного державного тероризму,

– говорить Шуліпа.

Дії Олександра Лукашенка – це міжнародний тероризм / Фото independent.co.uk

До чого призведе закриття повітряного простору

Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук, незалежний експерт, каже, що Рішення про заборону польотів до ЄС білоруських авіакомпаній та відмова від польотів над територією Білорусі призведе до втрат багатомільйонних надходжень до білоруського бюджету. Білорусам стане важче добиратися до європейських країн. Українська авіація зазнає від цього також чисельних збитків. Доходи втратять, як авіакомпанії, так і аеропорти. Українським рейсам, які прямують в країни Балтії та Фінляндію доведеться облітати територію Білорусі, що збільшить тривалість польоту та вартість квитків.

Приєднання України до санкцій ЄС негативно позначиться на економічному співробітництві з Білоруссю. Україна отримує з Білорусі значну частку пального, електроенергію, добрива, продукцію машинобудування, тощо. Цілком імовірно, що поставки товарів з Білорусі припиняться. Це завдасть економіці України значних збитків,

– каже Хмелевський.

Дмитро Сінченко додає, що питання про те, чи варто було Україні забороняти своїм авіакомпаніям польоти над Білоруссю – досить дискусійне. З одного боку, польоти над територією Білорусі дійсно стали не дуже безпечними, але з іншого боку – Україна зазнає значних економічних збитків від такого рішення, а громадяни Білорусі опиняться у ще гіршому становищі, ізольовані в середині лукашенківської диктатури без ще однієї можливості втечі.

Над Білоруссю точно небезпечно літати представникам білоруської опозиції та журналістам, а також представникам української влади, військовим, ветеранам російсько-української війни, представникам патріотичних організацій і всім тим, хто тією чи іншою мірою становить загрозу не тільки для Білорусі, а і для Росії,

– пояснив Сінченко.

Чому Білорусь опиналася в ізоляції

26 травня Україна повністю припинила авіасполучення з Білоруссю. Українським авіакомпаніям та літакам заборонятиметься виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь. А Держприкордонслужба отримала доручення припинити оформлення пасажирів, які прямують з Білорусі або в Білорусь у митних пунктах аеропортів. Втім, білоруські літаки над територією Україні літати все ще можуть. А от у Євросоюзі повністю заборонили білоруським авіакомпаніям літати на свою територію.

За даними експертів, білоруська авіакомпанія "Белавіа" здійснювала близько 40 рейсів щотижня в аеропорти Києва, Львова, Одеси, Харкова та Запоріжжя. Вона також була третьою в країні за кількістю здійснених перельотів у 2020 році – це 7,5% всього авіаційного трафіку України.

Саме тому, попри доцільність ухваленого рішення, вона неабияк вплине не лише на економічний стан Білорусі, а й на економічний стан України.

Що цьому передувало