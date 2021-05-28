Акт терроризма

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Дмитрий Синченко, глава ОО "Ассоциация Политических Наук", говорит, что заявления уже звучат и даже сопровождаются конкретными действиями: часть авиакомпаний и даже некоторые страны уже реализовали запреты полетов над территорией Беларуси. Фактически, изоляция Беларуси существенно усилится, а авиационная отрасль понесет значительные убытки. Беларуси не остается ничего другого, как усиливать интеграцию с Москвой вплоть до полного слияния в единое государство и превращения в отдельный субъект федерации.

В то же время ЕС и НАТО не делают никаких заявлений по поводу истинных виновников этой ситуации, а именно российских спецслужб. Санкции, наложенные только на Беларусь, ничего не стоят, если их не распространить одновременно и на Россию. Между тем мы видим готовность мира не только избегать обвинений в сторону Кремля, а даже готовности говорить с Путиным относительно решения белорусской проблемы. Это неприемлемо,

– говорит Синченко.

Юрий Шулипа, директор Международного союза "Институт национальной политики", говорит, что события в Беларуси – это организованный представителями режима Лукашенко акт международного государственного терроризма, который свидетельствует о том, что режим Лукашенко удерживает власть, создал такие условия, при которых полностью отсутствует безопасность полетов в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Необходимо запретить принимать самолеты под белорусским флагом, в частности белорусской авиакомпании "Белавиа" во всех странах мира до вступления в законную силу обвинительного приговора представителям режима Лукашенко, виновным в совершении акта международного государственного терроризма,

– говорит Шулипа.



Действия Александра Лукашенко – это международный терроризм / Фото independent.co.uk

К чему приведет закрытие воздушного пространства

Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт, говорит, что Решение о запрете полетов в ЕС белорусских авиакомпаний и отказ от полетов над территорией Беларуси приведет к потерям многомиллионных поступлений в белорусский бюджет. Белорусам станет труднее добираться в европейские страны. Украинская авиация тоже несет от этого многочисленные убытки. Доходы потеряют как авиакомпании, так и аэропорты. Украинским рейсам, которые направляются в страны Балтии и Финляндию, придется облетать территорию Беларуси, что увеличит продолжительность полета и стоимость билетов.

Присоединение Украины к санкциям ЕС негативно скажется на экономическом сотрудничестве с Беларусью. Украина получает из Беларуси значительную долю горючего, электроэнергию, удобрения, продукцию машиностроения и тому подобное. Вполне вероятно, что поставки товаров из Беларуси прекратятся. Это нанесет экономике Украины значительный ущерб,

– говорит Хмелевский.

Дмитрий Синченко добавляет, что вопрос о том, стоило ли Украине запрещать своим авиакомпаниям полеты над Беларусью – достаточно дискуссионный. С одной стороны, полеты над территорией Беларуси действительно стали не очень безопасными, но с другой стороны – Украина несет значительные экономические убытки от такого решения, а граждане Беларуси окажутся в еще худшем положении, изолированные внутри лукашенковской диктатуры, без еще одной возможности побега.

Над Беларусью точно опасно летать представителям белорусской оппозиции и журналистам, а также представителям украинской власти, военным, ветеранам российско-украинской войны, представителям патриотических организаций и всем тем, кто в той или иной степени представляет угрозу не только для Беларуси, но и для России,

– объяснил Синченко.

Почему Беларусь оказывалась в изоляции

26 мая Украина полностью прекратила авиасообщение с Беларусью. Украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещано выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. А Госпогранслужба получила поручение прекратить оформление пассажиров, которые следуют из Беларуси или в Беларусь в таможенных пунктах аэропортов. Впрочем, белорусские самолеты над территорией Украины летать все еще могут. А вот в Евросоюзе полностью запретили белорусским авиакомпаниям летать на свою территорию.

По данным экспертов, белорусская авиакомпания "Белавиа" осуществляла около 40 рейсов в неделю в аэропорты Киева, Львова, Одессы, Харькова и Запорожья. Она также была третьей в стране по количеству совершенных перелетов в 2020 году – это 7,5% всего авиационного трафика Украины.

Именно поэтому, несмотря на целесообразность принятого решения, оно сильно повлияет не только на экономическое состояние Беларуси, но и на экономическое состояние Украины.

Что этому предшествовало