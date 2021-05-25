Ответ США на ситуацию в Минске

Вашингтон совместно с Европейским Союзом готовит меры против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Рассмотренные варианты предусматривают введение санкций.

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По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, президент США Джо Байден поручил своей команде подготовить варианты эффективных действий в тесной координации с европейскими союзниками и международными организациями. Так международные лидеры хотят привлечь режим Лукашенко к ответственности.

Псаки разговаривала с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Он, по ее словам, в беседе с секретарем совета безопасности России Николаем Патрушевым "твердо изложил обеспокоенность Вашингтона в отношении действий Минска".

Россия не причастна к задержанию Протасевича

В то же время на вопрос журналистов о том, считает ли Белый дом, что к ситуации в Минске причастна Россия, Псаки ответила отрицательно.

Мы не считаем, что дело обстоит таким образом,

– сказала пресс-секретарь.

Заметим, депутат Европейского парламента и глава делегации по вопросам отношений с Беларусью Роберт Бедронь заявил, что к задержанию основателя оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича могут быть причастны российские спецслужбы. По его словам, на борту самолета Ryanair были агенты КГБ.

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Обратите внимание! Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что на саммите ЕС решили расширить санкции против Беларуси. Немецкий глава МИД отметил, что Лукашенко "заплатит горькую цену за ужасную диверсию с самолетом Ryanair"

Коротко о задержании Протасевича