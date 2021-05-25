Ответ США на ситуацию в Минске
Вашингтон совместно с Европейским Союзом готовит меры против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Рассмотренные варианты предусматривают введение санкций.
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По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, президент США Джо Байден поручил своей команде подготовить варианты эффективных действий в тесной координации с европейскими союзниками и международными организациями. Так международные лидеры хотят привлечь режим Лукашенко к ответственности.
Псаки разговаривала с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Он, по ее словам, в беседе с секретарем совета безопасности России Николаем Патрушевым "твердо изложил обеспокоенность Вашингтона в отношении действий Минска".
Россия не причастна к задержанию Протасевича
В то же время на вопрос журналистов о том, считает ли Белый дом, что к ситуации в Минске причастна Россия, Псаки ответила отрицательно.
Мы не считаем, что дело обстоит таким образом,
– сказала пресс-секретарь.
Заметим, депутат Европейского парламента и глава делегации по вопросам отношений с Беларусью Роберт Бедронь заявил, что к задержанию основателя оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича могут быть причастны российские спецслужбы. По его словам, на борту самолета Ryanair были агенты КГБ.
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Коротко о задержании Протасевича
- 23 мая пассажирский самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, якобы заминировали. Из-за этого воздушное судно посадили в аэропорту Минска. Белорусские силовики обыскали пассажиров, однако Протасевича и его девушку Софию Сапегу задержали.
- Сапегу взяли под стражу по обвинению в уголовном деле. Силовики опубликовали видео с допроса, на котором девушка призналась, что является редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личную информацию правоохранителей.
- Мать Протасевича сообщала, что тот якобы находится в тяжелом состоянии в больнице, а его состояние – тяжелое. Впоследствии белорусские власти это опровергли и опубликовали видео, на котором Протасевич говорит, что все хорошо и на самом деле он якобы в СИЗО.