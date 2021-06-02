Якщо допит Протасевича справді відбудеться, то українська влада заявить про втрату Лукашенком статусу посередника в Мінському процесі. Про це сказав речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович.

До речі Луганські бойовики просять Білорусь видати їм Протасевича

Інший майданчик завжди знайдуть

За словами речника, ТКГ завжди знайде інший майданчик, навіть коли закінчиться карантин.

Арестович зазначив, що зближення самопроголошеного президента Олександра Лукашенка з російським лідером Володимиром Путіним означає фактичну втрату нейтральності.

Заяви про те, що процес інтеграції прискорився, показують, що є великий шанс втратити нейтральність Лукашенка найближчим часом не лише де-факто, а і де-юре. Він став людиною, яка вже впала у залежність від Росії, як колись Янукович,

– сказав посадовець.

Що цьому передувало

Бойовики з Донбасу попросили Білорусь видати їм Протасевича. Окупанти відкрили так звану "справу" проти Протасевича. Вони заявили, що блогер буцімто обстрілював мирне населення та знищував цивільну інфраструктуру на Донбасі.

Раніше про те, що Протасевич начебто воював на Донбасі заявив Олександр Лукашенко. Він навіть публічно назвав блогера "терористом". Політик стверджував, що Протасевич входив до "Азову".

На заяву Лукашенка відреагував екскомбат батальйону Андрій Білецький. Він наголосив, що блогер був на Донбасі, але зброї до рук не брав, бо працював журналістом.

Зверніть увагу! Літак, на якому перебував Роман Протасевич та його дівчина Софія Сапега, 23 травня вимушено посадили у Мінську. Білоруські диспетчери повідомили начебто про замінування. Вибухівки не знайшли, а пару затримали, вони перебувають у СІЗО.