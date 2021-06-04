Голова української делегації в ТКГ в ефірі одного з телеканалів зазначив, що перенести переговори можна було б у Польщу, але місце обиратиме не він.

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Перенесення місця перемовин ТКГ

Кравчук додав, що для зміни місця зустрічей ТКГ з Мінська на інше потрібно, аби сторони переговорів досягли щодо цього консенсусу.

Змінюючи майданчик, можна буде говорити про переформатування мінського майданчика для того, щоб він став ширшим та надати йому більш точні повноваження,

– зазначив політик.

За його словами, наразі у нього повноважень майже немає, адже "проголошують здебільшого консультативні речі". Голова української делегації вважає, що слід надати мінському формату повноваження і, можливо, організувати його на рівні посадовців високого рангу.

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