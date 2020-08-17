Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі, яка зазвичай збирається у Мінську, може змінити місце для своїх зустрічей. Втім, поки робити цього нема необхідності.

Принаймні, так вважає очільник української делегації у ТКГ по Донбасу Леонід Кравчук. Про це перший український президент розповів в інтерв’ю "Сегодня".

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Так, Кравчук наголосив, що Білорусь ніяк не бере участь у переговорному процесі, а лише створила умови та надала площадку для зустрічей ТКГ. Наразі причин, аби змінювати це місце зустрічі (Мінськ – 24 канал), Кравчук не бачить. Хоча додає: зробити це учасники ТКГ можуть.

Я не думаю, що цей майданчик, під впливом тих процесів, які там зараз відбуваються, зміниться або можуть бути якісь загрози. Я просто не допускаю цього. Але, слід передбачати все. Якщо раптом там буде якась, не знаю, як назвати, революція (раптом, я не кажу, що буде), тоді подивимося,

– додав Кравчук.

Цікаво, що наступна зустріч ТКГ у Мінську запланована на 18 серпня. Вперше вона відбудеться під головуванням нового очільника української делегації Леоніда Кравчука.

У переговорах також братиме участь експрем'єр-міністр України Вітольд Фокін. Через складну ситуацію у Білорусі зустріч може відбутись в онлайн-форматі.

Що відбувається у Білорусі: коротко

Після оголошення попередніх результатів президентських виборів 9 серпня в Білорусі спалахнули масштабні протести. На виборах перемогу нібито здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко. Принаймні, про це заявляє ЦВК країни.

Білоруси з цим не згодні, вони кажуть, що вибори були повністю сфальсифіковані. Ці слова підтверджують і незалежні спостерігачі.

За тиждень протестів у Білорусі загинули щонайменше двоє осіб, більше ніж тисяча – поранені. Понад 7 тисяч – затримані.

Річ у тім, що у перші кілька днів масових акцій ОМОНівці нещадно били та затримували людей.

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