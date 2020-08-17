Будапешт або Кишинів замість Мінська: яка альтернатива для "прописки" ТКГ
Вже завтра має відбутися чергове засідання Тристоронньої контактної групи. В українській мережі постає питання: чи доречно і надалі продовжувати ці обговорення у білоруській столиці.
Що про це думають експерти і яка альтернатива Мінську – читайте у матеріалі журналістів 24 каналу.
До теми Майданчик можна поміняти, – Кулеба про зустрічі ТКГ у Мінську
ТКГ у Мінську з 2014 року
З 2014 року саме білоруська столиця була основним майданчиком для переговорів Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Представники України, Росії та ОБСЄ обговорювали там звільнення заручників, гуманітарні й безпекові питання. На тлі останніх подій постало питання: наскільки доречно залишати Мінськ і надалі майданчиком для такого процесу.
Політичні експерти стверджують, що Мінськ для переговорів вибрали як нейтральне місто. Зараз же, зважаючи на політичну нестабільність, небезпеку, що Путін введе війська – про Мінськ говорять як про ненадійний майданчик.
Чи вигідно перенести місце переговорів?
А у МЗС не виключають, що засідання ТКГ може відбутись в онлайн-режимі через пандемію коронавірусу.
Коронавірус ще триватиме і тому об'єктивних фізичних можливостей зустрітися у Мінську найближчим часом не буде,
– зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
На думку експертів, дрібні консультації онлайн проводити можна скільки завгодно, але рішення щодо Мінська приймати рано чи пізно доведеться: заворушення – питання не одного дня, а вибір майданчик – справа гнучка.
Потрібен час і щоб знайти інше місце, щоб підписати відповідні домовленості, щоб Росія була згодна теж вести переговори в іншому майданчику,
– вважає політичний експерт Тарас Семенюк.
А все це затягує Мінський процес. На противагу цьому – політичні ризики, які можуть поставити під удар репутацію України.
Майданчиком може стати будь-яка нейтральна країна
Експерти називають непоганою альтернативою для майданчика Кишинів, адже Молдова має подібний конфлікт і нейтральне ставлення політикуму країни до учасників. Серед варіантів є і угорська столиця
Для України ідеальним місцем був би Будапешт. Тому що це був би тонкий натяк на обіцянки 30-річної давнини, що західні країни, у тому числі й Росія, будуть гарантувати безпеку України, цілісність кордонів і багато чого іншого,
– запевнив політолог Микола Давидюк.
Головне, треба зберегти вже ухвалені основи, адже це базис для санкцій проти Росії, зазначають аналітики. Тим часом, наступна зустріч Тристоронньої контактної групи має відбутися вже завтра у онлайн-режимі. На порядку денному – підготовка до нормандського саміту.
Засідання ТКГ: що відомо
- Президент Володимир Зеленський раніше говорив, що найближча зустріч представників тристоронньої контактної групи щодо Донбасу запланована на 18 серпня у Мінську. За його словами, процес засідання ТКГ не зупиниться, однак на нього можуть вплинути білоруські протести.
- Водночас очільник української делегації у ТКГ Леонід Кравчук припустив, що зустріч може відбутись, наприклад, у Швеції.