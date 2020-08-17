Вже завтра має відбутися чергове засідання Тристоронньої контактної групи. В українській мережі постає питання: чи доречно і надалі продовжувати ці обговорення у білоруській столиці.

Що про це думають експерти і яка альтернатива Мінську – читайте у матеріалі журналістів 24 каналу.

До теми Майданчик можна поміняти, – Кулеба про зустрічі ТКГ у Мінську

ТКГ у Мінську з 2014 року

З 2014 року саме білоруська столиця була основним майданчиком для переговорів Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Представники України, Росії та ОБСЄ обговорювали там звільнення заручників, гуманітарні й безпекові питання. На тлі останніх подій постало питання: наскільки доречно залишати Мінськ і надалі майданчиком для такого процесу.

Політичні експерти стверджують, що Мінськ для переговорів вибрали як нейтральне місто. Зараз же, зважаючи на політичну нестабільність, небезпеку, що Путін введе війська – про Мінськ говорять як про ненадійний майданчик.

Чи вигідно перенести місце переговорів?

А у МЗС не виключають, що засідання ТКГ може відбутись в онлайн-режимі через пандемію коронавірусу.

Коронавірус ще триватиме і тому об'єктивних фізичних можливостей зустрітися у Мінську найближчим часом не буде,

– зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

На думку експертів, дрібні консультації онлайн проводити можна скільки завгодно, але рішення щодо Мінська приймати рано чи пізно доведеться: заворушення – питання не одного дня, а вибір майданчик – справа гнучка.

Потрібен час і щоб знайти інше місце, щоб підписати відповідні домовленості, щоб Росія була згодна теж вести переговори в іншому майданчику,

– вважає політичний експерт Тарас Семенюк.

А все це затягує Мінський процес. На противагу цьому – політичні ризики, які можуть поставити під удар репутацію України.

Майданчиком може стати будь-яка нейтральна країна

Експерти називають непоганою альтернативою для майданчика Кишинів, адже Молдова має подібний конфлікт і нейтральне ставлення політикуму країни до учасників. Серед варіантів є і угорська столиця

Для України ідеальним місцем був би Будапешт. Тому що це був би тонкий натяк на обіцянки 30-річної давнини, що західні країни, у тому числі й Росія, будуть гарантувати безпеку України, цілісність кордонів і багато чого іншого,

– запевнив політолог Микола Давидюк.

Головне, треба зберегти вже ухвалені основи, адже це базис для санкцій проти Росії, зазначають аналітики. Тим часом, наступна зустріч Тристоронньої контактної групи має відбутися вже завтра у онлайн-режимі. На порядку денному – підготовка до нормандського саміту.

Засідання ТКГ: що відомо