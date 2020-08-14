Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що майданчик для переговорів ТКГ можна перенести з Мінська, а також провести зустріч в онлайн-форматі. Однак він сподівається, що ситуація у Білорусі стабілізується.

Не так важливо, де відбуватиметься зустріч представників Тристоронньої контактної групи, розповів Дмитро Кулеба в ефірі "Українського радіо".

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Майданчик – справа гнучка, його можна поміняти. Але, все-таки будемо сподіватися, що ситуація в Білорусі стабілізується і робота продовжиться. Але, головне навіть не місце, де це відбувається, головне – це учасники, це, перш за все, Росія, Україна і ОБСЄ. І головне – це зміст домовленостей, які, або досягаються, або не досягаються,

– зазначив міністр.

Дипломат не виключає, що засідання ТКГ може відбутись в онлайн-режимі через пандемію коронавірусу.

Коли і де відбудеться засідання ТКГ

Президент Володимир Зеленський раніше говорив, що найближча зустріч представників тристоронньої контактної групи щодо Донбасу запланована на 18 серпня. За його словами, процес засідання ТКГ не зупиниться, однак на нього можуть вплинути білоруські протести.

Водночас очільник української делегації у ТКГ Леонід Кравчук припустив, що зустріч може відбутись у іншій, нейтральній країні, наприклад, у Швеції.