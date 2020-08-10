Очільник української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук підтримує ідею Вітольда Фокіна поїхати на окуповану територію Донбасу. Однак багато журналістів розкритикували його призначення, адже він заявляв, що на Донбасі відбувається громадянська війна.

Кравчук в ефірі 24 каналу сказав, що призначення Фокіна підтримав не лише він, це обговорювалось з главою Офісу Президента та президентом Україною.

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"Вітольд Фокін – це людина, яка з 16 років в шахті була. Пройшла дуже багато посад на Донбасі. З останнього був прем'єр-міністром. Він добре знає економіку, місцеву специфіку. Ми гадаємо, що він принесе користь, спілкуючись та координуючи побажання, мотиви людей, які там живуть. І тих, які живуть на території підконтрольній території Україні", – сказав він.

За його словами, він часто спілкується з Фокіним, і за останній час не чув від нього заяв про громадянську війну.

"Я дуже часто з ним спілкуюсь, він кілька разів давав інтерв'ю, і таких заяв не було, може, це було раніше і він не міг зрозуміти, що там відбувається, бо там дуже складні процеси. Але так як я розумію, то він вивчив досконало інформацію, знає минуле та сьогоднішнє. Я думаю, буде корисно мати таку людину", – додав Кравчук.

Що відомо про призначення Фокіна у ТКГ