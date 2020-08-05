Я не хлопчик, щоб займатись, чим хто скаже, – Фокін про свою роль у ТКГ
Перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін розповів про бачення своєї ролі у Тристоронній контактній групі. Наразі, зазначив Фокін, конкретна посада для нього у ТКГ не визначена.
Фокіну поки не повідомили про офіційну посаду
Наразі колишній глава уряду не розуміє, у якій іпостасі виступатиме на переговорах. Про це Фокін повідомив в коментарі "Радіо Свобода".
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Те, що на язиці в інших людей, що координатор, розмови і таке інше – це мене не задовольняє, я не хлопчик, щоб займатися, чим хто скаже. Я чекатиму зустрічі перед тим, як почну працювати офіційно. А якщо відверто, то я вже, звичайно, веду розмови з тими людьми, на яких можна спертися,
– сказав Фокін.
Фокін зазначив, що міг би бути заступником Кравчука
Політик зазначив, що цілком міг би бути заступником Леоніда Кравчука – нового очільника української делегації. Проте ця посада зайнята.
Я знаю, що робити, я готовий ці дії робити й діяти, але я не знаю, в якій іпостасі я маю це робити? Хто я, п'яте колесо до воза? Це мене не влаштовує. Якщо я буду членом делегації, то, скажімо, заступником Кравчука – я погодився б – там є людина, яка є заступником. Для мене місця там я не бачу, немає,
– сказав Фокін.
Ексглава уряд наголосив, що Донбас для нього – рідний, адже він там працював понад 25 років. Фокін стежить за подіями у регіоні та особисто спілкується з переселенцями та людьми з окупованих територій.
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Щодо конкретних планів щодо роботи у ТКГ, про них політик наразі змовчав. Фокін наголосив, що до цієї розмови слід повернутись після того, як буде визначена його роль у делегації.
Кравчук повідомляв, що Фокін відповідатиме за комунікацію
Зазначимо, що раніше новий голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук зазначив, що Фокін займатиметься питаннями комунікації. Зокрема, ексглава уряду налагоджуватиме контакти з людьми з окупованих територій.
Що відомо про призначення Фокіна у ТКГ?Фокіну – 87 років.
У жовтні 1990 року виконував обов'язки голови Ради Міністрів УРСР, а вже у листопаді Фокіна затвердили на цій посаді.
Прем'єр-міністром України він став у березні 1991 року.
4 серпня 2020 року Вітольд Фокін погодився приєднатися до української делегації у ТКГ.
За словами Фокіна, пропозицію він отримав від глави Офісу Президента Андрія Єрмака.