Перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін розповів про бачення своєї ролі у Тристоронній контактній групі. Наразі, зазначив Фокін, конкретна посада для нього у ТКГ не визначена.

Фокіну поки не повідомили про офіційну посаду

Наразі колишній глава уряду не розуміє, у якій іпостасі виступатиме на переговорах. Про це Фокін повідомив в коментарі "Радіо Свобода".

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Те, що на язиці в інших людей, що координатор, розмови і таке інше – це мене не задовольняє, я не хлопчик, щоб займатися, чим хто скаже. Я чекатиму зустрічі перед тим, як почну працювати офіційно. А якщо відверто, то я вже, звичайно, веду розмови з тими людьми, на яких можна спертися,

– сказав Фокін.

Фокін зазначив, що міг би бути заступником Кравчука

Політик зазначив, що цілком міг би бути заступником Леоніда Кравчука – нового очільника української делегації. Проте ця посада зайнята.

Я знаю, що робити, я готовий ці дії робити й діяти, але я не знаю, в якій іпостасі я маю це робити? Хто я, п'яте колесо до воза? Це мене не влаштовує. Якщо я буду членом делегації, то, скажімо, заступником Кравчука – я погодився б – там є людина, яка є заступником. Для мене місця там я не бачу, немає,

– сказав Фокін.

Ексглава уряд наголосив, що Донбас для нього – рідний, адже він там працював понад 25 років. Фокін стежить за подіями у регіоні та особисто спілкується з переселенцями та людьми з окупованих територій.

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Щодо конкретних планів щодо роботи у ТКГ, про них політик наразі змовчав. Фокін наголосив, що до цієї розмови слід повернутись після того, як буде визначена його роль у делегації.

Кравчук повідомляв, що Фокін відповідатиме за комунікацію

Зазначимо, що раніше новий голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук зазначив, що Фокін займатиметься питаннями комунікації. Зокрема, ексглава уряду налагоджуватиме контакти з людьми з окупованих територій.