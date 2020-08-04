Кравчук розповів, чим займатиметься Фокін у ТКГ
Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук розповів, чим займатиметься перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін. За його словами, основна функція Фокіна полягатиме в комунікації.
Вітольд Фокін відповідатиме за комунікацію між жителями Донбасу, розповів Кравчук в ефірі одного з телеканалів, пише 24 канал.
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Спілкування та комунікація з людьми, які живуть на неконтрольованій території, і тими людьми, які змушені були залишити (окупований Донбас – 24 канал) – налагодити між ними комунікацію,
– пояснив глава української делегації.
Кравчук також уточнив, що Фокін координуватиме зусилля тих людей, яких "потрібно зрозуміти".
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Фокін у ТКГ: що треба знати
- Раніше стало відомо, що учасником ТКГ по Донбасу може стати перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін.
- А 4 серпня він погодився приєднатися до української делегації.
- За словами Фокіна, пропозицію він отримав від глави Офісу Президента Андрія Єрмака.
- Він також заявляє, що це честь на фіналі свого життя хоч чимось допомогти Батьківщині.
Що відомо про Вітольда Фокіна?Йому – 87 років. У жовтні 1990 року виконував обов'язки голови Ради Міністрів УРСР, а вже у листопаді Фокіна затвердили на цій посаді. Прем'єр-міністром України він став у березні 1991 року.
Фокін є одним з тих, хто підписав Угоду урядів Білорусі, Росії та України про впровадження узгодженої економічної політики. У цьому документі було зазначено також, що підприємці цих 3 країн не можуть перешкоджати один одному.