Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук розповів, чим займатиметься перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін. За його словами, основна функція Фокіна полягатиме в комунікації.

Вітольд Фокін відповідатиме за комунікацію між жителями Донбасу, розповів Кравчук в ефірі одного з телеканалів, пише 24 канал.

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Спілкування та комунікація з людьми, які живуть на неконтрольованій території, і тими людьми, які змушені були залишити (окупований Донбас – 24 канал) – налагодити між ними комунікацію,

– пояснив глава української делегації.

Кравчук також уточнив, що Фокін координуватиме зусилля тих людей, яких "потрібно зрозуміти".

Зверніть увагу! 28 липня Леонід Кучма, який до того часу очолював українську делегацію у ТКГ, повідомив про відставку. 30 липня президент Володимир Зеленський призначив новим головою делегації Леоніда Кравчука.

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Фокін у ТКГ: що треба знати

Раніше стало відомо, що учасником ТКГ по Донбасу може стати перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін.

А 4 серпня він погодився приєднатися до української делегації.

За словами Фокіна, пропозицію він отримав від глави Офісу Президента Андрія Єрмака.

Він також заявляє, що це честь на фіналі свого життя хоч чимось допомогти Батьківщині.