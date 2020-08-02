Перший президент України Леонід Кравчук (1991 – 1994) хотів би бачити першого прем'єр-міністра незалежної України Вітольда Фокіна (1991 – 1992) у складі ТКГ, яку Кравчук, власне, очолює. Адже Фокін – ймовірно, саме та людина, яка зможе звести докупи усі проблеми Донбасу.

Хоча пропозиція щодо введення Фокіна в ТКГ не від Кравчука надійшла, а від Офісу Президента. Про це Леонід Макарович говорив у ефірі одного з українських телеканалів 1 серпня, пише 24 канал.

Дещо раніше Кравчук: Експрем'єр Фокін може стати учасником ТКГ

Саме керівник ОП Андрій Єрмак запропонував Леоніду Кравчуку подумати, як взяти в ТКГ ще одну людину – координатора, який зміг би звести воєдино всі проблеми Донбасу.

Про особистість Вітольда Фокіна

"Інша справа, що я знаю Вітольда Павловича давно", – уточнив Кравчук. І додав, що Фокін – не лише політик та економіст, а й поет, який глибоко знає українську мову.

Він зробив переклад казки Пушкіна "Руслан і Людмила" українською. Я читав переклад Фокіна – він не просто блискучий! Він знайшов такі слова в арсеналі української мови, які я не чув, і був здивований, звідки у донецького шахтаря такі знання,

– розповів Кравчук.

І підсумував: "Це говорить про те, що людина не просто знає економіку, людей, а має й високий духовний рівень".

Про роль Фокіна у переговорах ТКГ

"Донбас – це територія контрольована, неконтрольована. Люди, які перебувають на території інших областей України, які змушені були виїхати, сьогодні представляють Україну і в мінському процесі. Вони пропонують взяти на таку цікаву посаду Фокіна Вітольда Павловича, колишнього прем'єр-міністра України", – розповів Леонід Кравчук.

Він з 16 років в шахтах Донбасу, він там народився, там жив, прекрасно знає ситуацію. Звичайно, така людина потрібна, тому що людині, яка не знає Донбасу, складно зрозуміти ситуацію там, філософію людей, чого вони хочуть,

– вважає перший український президент.

"А ми ж не можемо пропонувати Донбасу якісь варіанти, не знаючи, чого люди хочуть. На які поступки, компроміси ми могли б піти, а на які небажано йти для України", – наголосив Кравчук.

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Застереження щодо кандидатури Фокіна

Варто зауважити, що до ймовірного призначення Фокіна у ТКГ є й негативні коментарі. Наприклад: