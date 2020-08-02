Первый президент Украины Леонид Кравчук (1991 –1994) хотел бы видеть первого премьер-министра независимой Украины Витольда Фокина (1991 – 1992) в составе ТКГ, которую Кравчук, собственно, возглавляет. Ведь Фокин – вероятно, именно тот человек, который сможет свести воедино все проблемы Донбасса.

Хотя предложение о введении Фокина в ТКГ не от Кравчука поступило, а от Офиса Президента. Об этом Леонид Макарович говорил в эфире одного из украинских телеканалов 1 августа, пишет 24 канал.

Несколько ранее Кравчук: Экс-премьер Фокин может стать участником ТКГ

Именно руководитель ОП Андрей Ермак предложил Леониду Кравчуку подумать, как взять в ТКГ еще одного человека – координатора, который смог бы свести воедино все проблемы Донбасса.

О личности Витольда Фокина

"Другое дело, что я знаю Витольда Павловича давно", – уточнил Кравчук. И добавил, что Фокин – не только политик и экономист, но и поэт, глубоко знающий украинский язык.

Он сделал перевод сказки Пушкина "Руслан и Людмила" на украинский язык. Я читал перевод Фокина – он не просто блестящий! Он нашел такие слова в арсенале украинского языка, которых я не слышал, и был удивлен, откуда у донецкого шахтера такие знания,

- рассказал Кравчук.

И подытожил: "Это говорит о том, что человек не просто знает экономику, людей, а имеет и высокий духовный уровень".

О роли Фокина в переговорах ТКГ

" Донбасс – это территория контролируется, неконтролируемая. Люди, которые находятся на территории других областей Украины, которые вынуждены были уехать, сегодня представляют Украину и в минском процессе. Они предлагают взять на такую интересную должность Фокина Витольда Павловича, бывшего премьер-министра Украины", – рассказал Леонид Кравчук.

Он с 16 лет на шахтах Донбасса, он там родился, там жил, прекрасно знает ситуацию. Конечно, такой человек нужен, потому что человеку, который не знает Донбасса, сложно понять ситуацию там, философию людей, чего они хотят,

– считает первый украинский президент.

"А мы не можем предлагать Донбассу какие-то варианты, не зная, чего люди хотят. На какие уступки, компромиссы мы могли бы пойти, а на какие нежелательно идти для Украины", – подчеркнул Кравчук.

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Предостережения относительно кандидатуры Фокина

Стоит заметить, что к возможному назначению Фокина в ТКГ есть и негативные комментарии. Например: