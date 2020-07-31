Кравчук: Экс-премьер Фокин может стать участником ТКГ
Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин может стать участником Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске. Сейчас с ним ведут переговоры.
Такую информацию сообщил новоизбранный глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире одного из телеканалов, передает 24 канал. К слову, участники украинской делегации планируют собраться 3 августа.
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Кравчук объяснил, почему Витольд Фокин нужен украинской делегации в ТКГ.
"Его знают на Донбассе, он с 16 лет в шахте. Мы хотели бы иметь в группе человека, которого знает Донбасс, чтобы он мог сказать, чего хотят стратегически, национально и как угодно люди, которые там живут", – сказал первый президент.
Что известно о Витольде Фокине?
Он в октябре 1990 года исполнял обязанности председателя Совета Министров Украины, а уже в ноябре Фокина утвердили в этой должности. Премьер-министром Украины он стал в марте 1991 года. Стоит отметить, что он был первым премьером во времена независимой Украины. В отставку Фокин подал 30 сентября 1992 года.
Витольд Фокин является одним из тех, кто подписал Соглашение правительств Беларуси, России и Украины о внедрении согласованной экономической политики. В этом документе было указано также, что предприниматели этих 3 стран не могут препятствовать друг другу.