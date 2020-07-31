Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин может стать участником Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске. Сейчас с ним ведут переговоры.

Такую информацию сообщил новоизбранный глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире одного из телеканалов, передает 24 канал. К слову, участники украинской делегации планируют собраться 3 августа.

Интересно Леонид Кравчук дал интервью российской пропагандистке Скабеевой

Кравчук объяснил, почему Витольд Фокин нужен украинской делегации в ТКГ.

"Его знают на Донбассе, он с 16 лет в шахте. Мы хотели бы иметь в группе человека, которого знает Донбасс, чтобы он мог сказать, чего хотят стратегически, национально и как угодно люди, которые там живут", – сказал первый президент.

Справка. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Леонида Кравчука председателем украинской делегации в ТКГ 30 июля 2020 года. Однако уже на следующий день, 31 июля, Леонид Кравчук попал в скандал. Он дал интервью российской пропагандистке – ведущей программы "60 минут" Ольге Скабеевой.