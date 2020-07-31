Перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін може стати учасником Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу у Мінську. Наразі з ним ведуть переговори.

Таку інформацію повідомив новообраний глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в ефірі одного з телеканалів, передає 24 канал. До слова, учасники української делегації планують зібратися 3 серпня.

Цікаво Леонід Кравчук дав інтерв'ю російській пропагандистці Скабєєвій

Кравчук пояснив, чому Вітольд Фокін потрібен українській делегації в ТКГ.

"Його знають на Донбасі, він з 16 років в шахті. Ми хотіли б мати в групі людини, якого знає Донбас, щоб він міг сказати, чого хочуть стратегічно, національно і як завгодно люди, які там живуть", – сказав перший президент.

Довідка. Президент України Володимир Зеленський призначив Леоніда Кравчука головою української делегації у ТКГ 30 липня 2020 року. Однак вже наступного дня, 31 липня, Леонід Кравчук потрапив у скандал. Він дав інтерв'ю російській пропагандистці – ведучій програми "60 хвилин" Ользі Скабєєвой.