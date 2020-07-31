Кравчук: Експрем'єр Фокін може стати учасником ТКГ
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Перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін може стати учасником Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу у Мінську. Наразі з ним ведуть переговори.
Таку інформацію повідомив новообраний глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в ефірі одного з телеканалів, передає 24 канал. До слова, учасники української делегації планують зібратися 3 серпня.
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Кравчук пояснив, чому Вітольд Фокін потрібен українській делегації в ТКГ.
"Його знають на Донбасі, він з 16 років в шахті. Ми хотіли б мати в групі людини, якого знає Донбас, щоб він міг сказати, чого хочуть стратегічно, національно і як завгодно люди, які там живуть", – сказав перший президент.
Що відомо про Вітольда Фокіна?Він у жовтні 1990 року виконував обов'язки голови Ради Міністрів України, а вже у листопаді Фокіна затвердили на цій посаді. Прем'єр-міністром України він став у березні 1991 року. Варто зазначити, що він був перший прем'єром за часів незалежної України. У відставку Фокін подав 30 вересня 1992 року.
Вітольд Фокін є одним з тих, хто підписав Угоду урядів Білорусі, Росії та України про впровадження узгодженої економічної політики. У цьому документі було зазначено також, що підприємці цих 3 країн не можуть перешкоджати один одному.