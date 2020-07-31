Леонід Кравчук дав інтерв'ю російській пропагандистці Скабєєвій
Вже сьогодні, 31 липня, новий очільник делегації Тристорьонньої контактної групи Леонід Кравчук втрапив у скандал.
Буквально в обід перший Президент України дав інтерв'ю російській пропагандистці – ведучій програми "60 хвилин" Ользі Скабєєвой, передає 24 канал.
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Приблизно 20 хвилин у прямому ефірі на телеканалі "Росія 1" Кравчук жартував з кремлівською маріонеткою про свого попередника Кучму, сперечався чий Донбас і хто розпочав війну.
Крім цього, він розповідав про свою місію у Тристоронній контактній групі, а також про діалог із терористичними так званими "ДНР" та "ЛНР" і припинення вогню на Донбасі. Він навіть встиг запросити Скабєєву у Київ.
Що відомо про канал "Россія 1"?"Росія 1" – більш відомий як "зливний бачок" через манеру ведучої. Це не абиякий російський телеканал. Саме в його ефірі виходять потужні пропагандистські програми, головною або й єдиною темою яких є Україна.
Дивіться уривок з інтерв'ю, де Кравчук жартує зі Скабєєвою:
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- Керівником української делегації на переговорах щодо Донбасу був другий президент України Леонід Кучма. Однак 28 липня він вирішив покинути переговорний процес. ЗМІ повідомляли, що справа у віці.
- Серед найбільш імовірних нових керівників Володимир Зеленський назвав двох – віцепрем'єра і міністра з питань окупованих територій Олексія Резнікова, а також першого президента України Леоніда Кравчука.
- Коментуючи інформацію про нову посаду, Кравчук раніше заявляв, що до нього жодні пропозиції не надходили. Водночас він високо оцінював Резнікова як політика, оскільки той – професіонал і давно займається цим питанням.
- У свій час віцепрем’єр Резніков заявляв, що підтримує ініціативу Зеленського щодо призначення Кравчука. За його словами, він буде радим, якщо буде його призначено. Також Резніков хотів би, аби на чолі був хтось з "патріархів", бо так буде краще для мінського процесу.
- Указ про оновлений склад делегації вже з'явився на сайті Президента