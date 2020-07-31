Вже сьогодні, 31 липня, новий очільник делегації Тристорьонньої контактної групи Леонід Кравчук втрапив у скандал.

Буквально в обід перший Президент України дав інтерв'ю російській пропагандистці – ведучій програми "60 хвилин" Ользі Скабєєвой, передає 24 канал.

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Приблизно 20 хвилин у прямому ефірі на телеканалі "Росія 1" Кравчук жартував з кремлівською маріонеткою про свого попередника Кучму, сперечався чий Донбас і хто розпочав війну.

Крім цього, він розповідав про свою місію у Тристоронній контактній групі, а також про діалог із терористичними так званими "ДНР" та "ЛНР" і припинення вогню на Донбасі. Він навіть встиг запросити Скабєєву у Київ.

Що відомо про канал "Россія 1"? "Росія 1" – більш відомий як "зливний бачок" через манеру ведучої. Це не абиякий російський телеканал. Саме в його ефірі виходять потужні пропагандистські програми, головною або й єдиною темою яких є Україна.

Дивіться уривок з інтерв'ю, де Кравчук жартує зі Скабєєвою:

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