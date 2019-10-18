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      Як створюються фейки: Скабєєва цинічно зманіпулювала інфографікою 24 каналу

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      Скабєєва маніпулює росіянами через обрізану інфографіку 24 каналу
      Скабєєва маніпулює росіянами через обрізану інфографіку 24 каналу / Колаж 24 каналу

      Російська "журналістика" пробила нове дно. Пропагандистка-українофобка Ольга Скабєєва вирішила поманіпулювати росіянами, використавши для цього обрізану інфографіку 24 каналу.

      Якою насправді була інфографіка?

      15 жовтня 24 канал у своєму фейсбуці опублікував інфографіку, в якій наведені результати соцопитування "Як росіяни ставляться до України?". Його провів "Левада-Центр" наприкінці вересня.

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      Результати опитування свідчать, що росіяни почали значно краще ставитися до жителів України. Вперше від початку 5-річної російсько-української війни та анексії Криму, понад половина громадян країни-окупанта, 56% опитаних, заявили, що позитивно ставиться до українців.

      Ми, журналісти 24 каналу, вирішили поцікавитися у своїх фейсбук-читачів як вони ставляться до Росії?


      Інфографіка 24 каналу про ставлення росіян до України

      Що зробила з інфографікою Скабєєва?

      Пропагандистка Скабєєва опублікувала у своєму телеграмі цю інфографіку, але неабияк постаралася з маніпуляціями. Вона обрізала верхню частину картинки з написом "Як росіяни ставляться до України" та нижню, де вказано автора опитуванння та є позначка-символ 24 каналу.

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      Відтак, Скабєєва продемонструвала росіянам зовсім іншу суть інфографіки. На зображенні залишились лише відсотки з відповідями та питання "а як ви ставитеся до Росії?".

      Сам пост "журналістка" підписала коротко та навіть українською мовою: "19% погано. 12% дуже погано". Цими словами вона зманіпуювала підписниками, які думають, що це ставлення українців до росіян, а не навпаки. Це все, що треба знати про російську проапаганду та роботу російських "журналістів".

       

      До слова, оце цей пост 24 каналу у фейсбуці. Його прокоментували понад 3,5 тисячі користувачів, які пишуть про своє ставлення до Росії та висловлюють думки щодо ставлення росіян до українців.

       

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