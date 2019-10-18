Как создаются фейки: Скабеева цинично сманипулировала инфографикой 24 канала

Российская "журналистика" пробила новое дно. Пропагандистка-украинофобка Ольга Скабеева решила поманипулировать русскими, использовав для этого обрезанную инфографику 24 канала.

Какой на самом деле была инфографика?

15 октября 24 канал в своем фейсбуке опубликовал инфографику, в которой приведены результаты соцопроса "Как россияне относятся к Украине?». Его провел "Левада-Центр" в конце сентября.

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Результаты опроса свидетельствуют, что россияне стали намного лучше относиться к жителям Украины. Впервые с начала 5-летней российско-украинской войны и аннексии Крыма, более половины граждан страны-оккупанта, 56% опрошенных, заявили, что положительно относится к украинцам.

Мы, журналисты 24 канала, решили поинтересоваться у своих фейсбук-читателей – как они относятся к России?



Инфографика 24 канала об отношении россиян к Украине

Что сделала с инфографикой Скабеева?

Пропагандистка Скабеева опубликовала в своем телеграмме эту инфорграфику, но изрядно постаралась с манипуляциями. Она обрезала верхнюю часть картинки с надписью "Как россияне относятся к Украине" и нижнюю, где указаны автор опроса и символ 24 канала.

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Значит, Скабеева продемонстрировала россиянам совсем другую суть инфографики. На изображении остались лишь проценты с ответами и вопрос "а как вы относитесь к России?".

Сам пост "журналистка" подписала коротко и даже на украинском языке: "19% плохо. 12% очень плохо". Этими словами она сманипуировала подписчиками, которые думают, что это отношение украинцев к росиянам, а не наоборот. Это все, что надо знать о российской пропаганде и работе российских "журналистов".

К слову, вот этот пост 24 канала в фейсбуке. Его прокомментировали более 3,5 тысячи пользователей, которые пишут о своем отношении к России и высказывают мнения по поводу отношения россиян к украинцам.