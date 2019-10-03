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      Невероятное: Путин возмутился, что российское ТВ показывает Украину "не слишком симпатичной"

      21 Читати новину українською
      Путин отличился – в очередной раз – крайне неоднозначными заявлениями
      Путин отличился – в очередной раз – крайне неоднозначными заявлениями / Коллаж 24 канала

      Российский президент Владимир Путин заявил, что российские телеканалы – "как ни странно, независимые". Но почему-то показывают Украину в "невыгодном свете". Не должны, но, такие-сякие, показывают.

      Об этом Владимир Путин говорил во время выступления на форуме дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи 3 октября.

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      Цитаты Путина о российском телевидении и Украине

      ► "Наши телевизионные – и даже государственные каналы ведут независимую, как не странно, редакционную политику".

      ► "Если вы считаете, что они показывают Украину в невыгодном свете – я с вами согласен".

      ► "Мы не должны выставлять нашего соседа и братский народ в каком-то невыгодном свете".

      Примечательно, что при этом Путин "разрешил" политику действующей украинской власти в "невыгодном свете" показывать.

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      В итоге российский лидер "с возмущением" признал: если каналы показывают Украину "не очень симпатичной", то – "чего не хватает на наших каналах". Здравого смысла и объективности?

      Тем временем в Украине журналисты поймали нардепа Илью Киву за странными действиями в стенах парламента: он неоднократно касался своих гениталий. Возможно, это была игра на опережение: таким образом политик ответил Путину на заявление о "независимых российских каналах".

      Смотрите видео российских СМИ, "о чем шутил Путин на валдайском форуме":

      Осторожно – присутствует ненормативная пропаганда.

      Ну и такое: Путин – тупое писклявое ЧМО: неизвестный оскорбил лидера РФ, его искали целый день

      blog_ava
      Когда начнется отопительный сезон в Украине
      3 октября
      8321
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Новости России Российская пропаганда Курьезные новости Владимир Путин
      Источник: 24 канал
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