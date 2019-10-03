Невероятное: Путин возмутился, что российское ТВ показывает Украину "не слишком симпатичной"
Российский президент Владимир Путин заявил, что российские телеканалы – "как ни странно, независимые". Но почему-то показывают Украину в "невыгодном свете". Не должны, но, такие-сякие, показывают.
Об этом Владимир Путин говорил во время выступления на форуме дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи 3 октября.
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Цитаты Путина о российском телевидении и Украине
► "Наши телевизионные – и даже государственные каналы ведут независимую, как не странно, редакционную политику".
► "Если вы считаете, что они показывают Украину в невыгодном свете – я с вами согласен".
► "Мы не должны выставлять нашего соседа и братский народ в каком-то невыгодном свете".
Примечательно, что при этом Путин "разрешил" политику действующей украинской власти в "невыгодном свете" показывать.
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В итоге российский лидер "с возмущением" признал: если каналы показывают Украину "не очень симпатичной", то – "чего не хватает на наших каналах". Здравого смысла и объективности?
Тем временем в Украине журналисты поймали нардепа Илью Киву за странными действиями в стенах парламента: он неоднократно касался своих гениталий. Возможно, это была игра на опережение: таким образом политик ответил Путину на заявление о "независимых российских каналах".
Смотрите видео российских СМИ, "о чем шутил Путин на валдайском форуме":
Осторожно – присутствует ненормативная пропаганда.
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