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      Шамана, который хотел выгнать Путина, признали невменяемым

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      Шамана Александра Габішева признали невменяемым
      Шамана Александра Габішева признали невменяемым / radiosvoboda.org

      В РФ задержали якутского шамана Александра Габышева, который уже полгода идет по дальневосточным трассам в сторону Москвы, откуда в 2021 году намерен "изгнать" Владимира Путина. Психолого-психиатрическая экспертиза признала мужчину невменяемым.

      Адвокаты Габышева планируют провести собственную экспертизу с независимыми экспертами, пишет "Сибирь.Реалии".

      Что такое невменяемость?
      Невменяемость – состояние психологического здоровья человека, при котором он не может контролировать свои действия и не в состоянии здраво мыслить (умственная недоразвитость, психологические заболевания и т.д.).

      Интересно: Путь шамана: почему Габышев опасен для Путина

      Адвокаты шамана считают, что в короткие сроки "невозможно сделать достоверные выводы" психиатрической диагностики. На положении Александра Габышева итоги экспертизы не должны сказаться.

      Он (шаман – ред. 24 канал) останется под подпиской о невыезде. Его признали подозреваемым, но не выдвинули обвинения,
      – сказала координатор правозащитного движения "Открытая Россия" Валентина Дехтяренко.

      Российский суд накануне уже выбрал шаману меру пресечения в виде подписки о невыезде. Его подозревают в публичных призывах к экстремистской деятельности.

      Кто такой Александр Габышев и зачем он идет пешком в Москву "изгонять" Путина?Якутский шаман Александр Габышев уже четыре месяца пешком идет вдоль дальневосточных трасс в Москву. Он считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. За почти две тысячи километров пути Габышев пообщался с сотнями водителей, видео с его проповедями набрали более миллиона просмотров

      Шаман Александр Габышев / Фото из соцсетей

      9 сентября в столице Бурятии прошла акция протеста. Три дня люди не уходили с центральной площади, несмотря на разгоны силовиков и задержания. Они требовали отменить итоги выборов мэра города, а также освободить задержанных ранее сторонников шамана.

      В июле Габышев собрал массовый митинг в Чите, на который собралось более 700 человек. Главный лозунг митинга – "Россия без Путина". Шаман сообщил, что вышел из Якутии весной и в Москву планирует дойти через два года. Он утверждает, что бог ему сказал, что "Путин не человек, а демон, и он должен его изгнать". Шаман уточнил, что пока его действия – мирные: народные собрания и митинги. Однако, если это не поможет, он готов применить и "другие методы".

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Криминальные новости Владимир Путин Новости России Новости политики
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