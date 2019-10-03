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      Шамана, який хотів вигнати Путіна, визнали неосудним

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      Шамана Олександра Габишева визнали неосудним
      Шамана Олександра Габишева визнали неосудним / radiosvoboda.org

      У РФ затримали якутського шамана Олександра Габишева, який вже пів року йде далекосхідними трасами в бік Москви, звідки в 2021 році має намір "вигнати" Володимира Путіна. Психолого-психіатрична експертиза визнала чоловіка неосудним.

      Адвокати Габишева планують провести власну експертизу з незалежними експертами, пише "Сыбирь.Реалии".

      Що таке неосудність? Неосудність – стан психологічного здоров'я людини, при якому вона не може контролювати свої дії та не перебуває у свідомості (розумова недорозвиненість, психологічні захворювання тощо).

      Цікаво: Шлях шамана: чому Габишев небезпечний для Путіна

      Адвокати шамана вважають, що в короткі терміни "неможливо зробити достовірні висновки" психіатричної діагностики. На становищі Олександра Габишева підсумки експертизи не повинні позначитися.

      Він (шаман – ред. 24 канал) залишиться під підпискою про невиїзд. Його визнали підозрюваним, але не висунули звинувачення,
      – сказала координаторка правозахисного руху "Відкрита Росія" Валентина Дехтяренко.

      Російський суд напередодні уже обрав шаману запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. Його підозрюють у справі про публічні заклики до екстремістської діяльності.

      Хто такий Олександр Габишев і навіщо він йде пішки у Москву "виганяти" Путіна?Якутський шаман Олександр Габишев вже чотири місяці пішки йде вздовж далекосхідних трас до Москви. Він вважає президента Росії породженням темних сил, з яким під силу впоратися тільки шаману. За майже дві тисячі кілометрів шляху Габишев поспілкувався з сотнями водіїв, відео з його проповідями набрали більше мільйона переглядів

      Шаман Олександр Габишев / Фото з соцмережі

      9 вересня в столиці Бурятії пройшла акція протесту. Три дні люди не йшли з центральної площі, незважаючи на розгін силовиками і затримання. Вони вимагали скасувати підсумки виборів мера міста, а також звільнити затриманих раніше прихильників шамана.

      У липні Габишев зібрав масовий мітинг в Читі, на який зібралось понад 700 осіб. Головне гасло мітингу – "Росія без Путіна". Шаман повідомив, що вийшов з Якутії навесні і до Москви планує дійти через два роки. Він стверджує, що бог йому сказав, що "Путін не людина, а демон, і він повинен його вигнати". Шаман уточнив, що поки його дії - мирні: народні збори і мітинги. Однак, якщо це не допоможе, він готовий застосувати й "інші методи".

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Кримінальні новини
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