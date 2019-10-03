Мужчина поправил член, – Кива объяснил свое странное поведение в Раде

Журналисты поймали нардепа за странными действиями в стенах парламента. Он неоднократно касался своих гениталий. Примечательно, что делал он это после того, как звонил жене. Но была подписана в его телефоне как "Юля конкурс красоты Одесса". Кива уже прокомментировал инцидент и заявил, что видео смонтировали, поэтому оно – фейковое.

Одиозный нардеп утверждает: нет ничего страшного в том, что он поправил себе брюки и подтянул носки. Об этом Кива рассказал в комментарии УНИАН.

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Ну, мужчина поправил член, и что?... А то, что кто-то взял и его, допустим, через монтаж продлил, ну и что? Так это фейк, этим люди занимаются, это их хлеб. Это фейки – и они их едят,

– сказал народный избранник.

Кива также добавил, что виной скандала стала "зажженная реакция человека, который монтировал ролик".

"Далее – это воспаленные восприятия и фантазия тех, кого это интересует", – подчеркнул он.

Кроме того, Кива отметил: он – "слишком большой дядя, чтобы реагировать на такую ерунду".

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Что известно о Илье Киве?

Он был кандидатом в президенты на выборах 2019 года. Проиграл их, однако прошел в парламент на выборах того же года в составе ОПЗЖ. До этого возглавлял "Социалистическую партию Украины".



Ранее Кива был командиром батальона патрульной службы милиции особого назначения "Полтавщина", которым командовал в зоне АТО. В 2014 году – заместителем начальника Управления МВД в Донецкой области; заместителем начальника Управления МВД в Херсонской области.



В 2015 году Кива стал главой департамента противодействия наркопреступности Нацполиции. Однако он отказался проходить переаттестацию в новую полицию, а также психологическую экспертизу. Объяснил это тем, что видел заговор против него среди членов аттестационной комиссии. Поэтому Киву уволили с занимаемой им должности.