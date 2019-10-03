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      Чоловік поправив член, – Кива пояснив свою дивну поведінку в Раді

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      Ілля Кива
      Ілля Кива / 24 канал

      Журналісти спіймали нардепа за дивними діями в стінах парламенту. Він неодноразово торкався своїх геніталій. Примітно, що робив він це після того, як телефонував жінці. Та була підписана у його телефоні як "Юля конкурс краси Одеса". Кива вже прокоментував інцидент і заявив, що відео змонтували, тому воно – фейкове.

      Одіозний нардеп стверджує: нема нічого страшного у тому, що він поправив собі штани і підтягнув шкарпетки. Про це Кива розповів в коментарі УНІАН.

      Кому телефонував Кива перед "інцидентом": Як виглядає модель, з якою в Раді переписувався Кива: фото і перший коментар

      Ну, чоловік поправив член, і що?... А те, що хтось взяв і його, припустимо, через монтаж продовжив, ну і що? Так це фейк, цим люди займаються, це їхній хліб. Це фейки – і вони їх їдять,
      – сказав народний обранець.

      Кива також додав, що виною скандалу стала "запалена реакція людини, яка монтувала ролик".

      "Далі – це запалені сприйняття і фантазія тих, кого це цікавить", – наголосив він.

      Окрім того, Кива зауважив: він – "надто великий дядя, аби реагувати на таку дурницю".

      Дивна поведінка Киви у Раді: відео

      Що відомо про Іллю Киву? Він був кандидатом у президенти на виборах 2019 року. Програв їх, проте пройшов до парламенту на виборах того ж року у складі ОПЗЖ. До цього очолював "Соціалістичну партію України".

      Раніше Кива був командиром батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Полтавщина", яким командував у зоні АТО. У 2014 році – заступником начальника Управління МВС у Донецькій області; заступником начальника Управління МВС у Херсонській області.

      У 2015 році Кива став головою Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції.﻿ Проте він відмовився проходити переатестацію в нову поліцію, а також психологічну експертизу. Пояснив це тим, що вбачав змову проти нього серед членів атестаційної комісії. Тож Киву звільнили із займаної ним посади.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Верховна Рада Ілля Кива Скандал Опозиційна платформа – За життя Курйозні новини
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