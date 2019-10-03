Неймовірне: Путін обурився, що російське ТБ показує Україну "не надто симпатичною"

Російський президент Володимир Путін заявив, що російські телеканали – "як не дивно, незалежні". Але чомусь показують Україну в "невигідному світлі". Не мали би, але, такі-сякі, показують.

Про це Володимир Путін говорив під час виступу на форумі дискусійного клубу "Валдай" у Сочі 3 жовтня.

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Цитати Путіна про російське телебачення та Україну

► "Наші телевізійні – і навіть державні – канали провадять незалежну, як не дивно, редакційну політику".

► "Якщо ви вважаєте, що вони показують Україну в невигідному світлі – я з вами згоден".

► "Ми не повинні виставляти нашого сусіда і братній народ у якомусь невигідному світлі".

Примітно, що при цьому Путін "дозволив" політику чинної української влади у "невигідному світлі" показувати.

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У підсумку російський лідер "з обуренням" визнав: якщо канали показують Україну "не надто симпатичною", то – "чогось не вистачає на наших каналах". Здорового глузду й об'єктивності?

Тим часом в Україні журналісти спіймали нардепа Іллю Киву за дивними діями в стінах парламенту: він неодноразово торкався своїх геніталій. Можливо, це була гра на випередження: таким чином політик відповів Путіну на заяви про "незалежні російські канали".

Дивіться відео російських ЗМІ, "про що жартував Путін" на валдайському форумі:

Обережно – присутня ненормативна пропаганда.

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