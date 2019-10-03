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      Неймовірне: Путін обурився, що російське ТБ показує Україну "не надто симпатичною"

      396 Читать новость на русском
      Путін відзначився – вкотре – вкрай неоднозначними заявами
      Путін відзначився – вкотре – вкрай неоднозначними заявами / Колаж 24 каналу

      Російський президент Володимир Путін заявив, що російські телеканали – "як не дивно, незалежні". Але чомусь показують Україну в "невигідному світлі". Не мали би, але, такі-сякі, показують.

      Про це Володимир Путін говорив під час виступу на форумі дискусійного клубу "Валдай" у Сочі 3 жовтня.

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      Цитати Путіна про російське телебачення та Україну

      ► "Наші телевізійні – і навіть державні – канали провадять незалежну, як не дивно, редакційну політику".

      ► "Якщо ви вважаєте, що вони показують Україну в невигідному світлі – я з вами згоден".

      ► "Ми не повинні виставляти нашого сусіда і братній народ у якомусь невигідному світлі".

      Примітно, що при цьому Путін "дозволив" політику чинної української влади у "невигідному світлі" показувати.

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      У підсумку російський лідер "з обуренням" визнав: якщо канали показують Україну "не надто симпатичною", то – "чогось не вистачає на наших каналах". Здорового глузду й об'єктивності? 

      Тим часом в Україні журналісти спіймали нардепа Іллю Киву за дивними діями в стінах парламенту: він неодноразово торкався своїх геніталій. Можливо, це була гра на випередження: таким чином політик відповів Путіну на заяви про "незалежні російські канали".

      Дивіться відео російських ЗМІ, "про що жартував Путін" на валдайському форумі:

      Обережно – присутня ненормативна пропаганда.

      Та й таке: Путін – тупе пискляве ЧМО: невідомий образив лідера РФ, його шукали цілий день

      blog_ava
      Коли розпочнеться опалювальний сезон в Україні
      3 жовтня
      4628
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Новини Росії Курйозні новини Російська пропаганда Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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