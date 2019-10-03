Ватажок "ДНР" презентував книжку про самого себе – "100 великих людей Донбасу": курйозне фото

В окупованому Донецьку презентували книгу "100 великих людей Донбасу". Серед "великих" виявився ватажок самопроголошеної "ДНР" Денис Пушилін.

Денис Пушилін сам цю книгу і презентував. У мережі вже висміяли і книжку і самого ватажка.

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Журналіст Денис Казанський у твіттер написав, що це ще смішніше, ніж "захаровці" у Захарченка

Ще смішніше, що в цей же список включили нікчемного Басуріна (представника "оперативного командування ДНР" – ред. 24 канал). Це нелюдська сила взагалі,

– підкреслив журналіст.

Користувачі дуже активно відреагували на допис Казанського.



Так виглядають "100 великих людей Донбасу" на думку окупантів/ Фото з твіттер Дениса Казанського

"100 великих людей Донбасу хворої людини" так правильніше", "Художня маячня", "Палата №6 схвалює", "Тепер заживуть", "А розп'ятий хлопчик є чи тільки трусики?", – пишуть юзери.

Один з користувачів переконаний, що справжнє прізвище Пушиліна – Чепушилін.



А це щасливий Пушилін презентує про себе книжку/ Фото з твіттер Дениса Казанського

Нещодавно у Донецьку до 150 річниця міста встановили таксофон. Та не простий, а... Ні, не золотий. Просто, у нього ще вмонтували роутер. Про таксофон навіть зняли сюжет! Дивіться за посиланням.

Пушилін став "главою" так званої "ДНР" у 2018 році після вбивства ватажка проросійських бойовиків Олександра Захарченка.

Що відомо про Дениса Пушиліна?Один із ватажків проросійських бойовиків, які діють на території окупованих районів Донецької області.



Від початку Євромайдану брав участь у сепаратистських акціях на Донеччині та закликав до "проголошення незалежності Донеччини" та приєднання до Росії. Зрештою, сам себе проголосив заступником самопроголошеного губернатора Донеччини Павла Губарєва.



З 2017 року відповідав також за інтеграцію Донбасу з Російською Федерацією. За даними ЗМІ, Пушилін є креатурою ГРУ та Суркова, на консультації з яким їздив, фактично, не ховаючись.