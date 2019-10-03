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      Главарь "ДНР" презентовал книгу о самом себе – "100 великих людей Донбасса": курьезное фото

      101 Читати новину українською
      "100 великих людей Донбасса"
      "100 великих людей Донбасса" / twitter.com/den_kazansky

      В оккупированном Донецке презентовали книгу "100 великих людей Донбасса". Среди "великих" оказался главарь самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин.

      Денис Пушилин сам эту книгу и презентовал. В сети уже высмеяли и книжку и самого главаря.

      Между тем: Путин – тупое писклявое чмо: неизвестный оскорбил лидера РФ, его искали целый день

      Журналист Денис Казанский в Твиттер написал, что это еще смешнее, чем "захаровцы" у Захарченко.

      Еще смешнее, что в этот же список включили ничтожного Басурина (представителя "оперативного командования ДНР" – ред. 24 канал). Это нечеловеческая сила вообще,
      – подчеркнул журналист.

      Пользователи очень активно отреагировали на сообщение Казанского.

      й00 великих людей донбасу курйози
      Так выглядят "100 великих людей Донбасса" по мнению оккупантов/ Фото из твиттера Дениса Казанского

      "100 великих людей Донбасса больного человека" так правильнее", "Художественный бред", "Палата №6 одобряет", "Теперь заживут", "А распятый мальчик есть или только трусики?", – пишут юзеры.

      Один из пользователей убежден, что настоящая фамилия Пушилина – Чепушилин.

      пушилін днр курйози
      А это счастливый Пушилин презентует о себе книгу / фото с твиттер Дениса Казанского

      Недавно в Донецке к 150 годовщине города установили таксофон. Да не простой, а... Нет, не золотой. Просто, в него еще встроили роутер. О таксофоне даже сняли сюжет! Смотрите по ссылке.

      Пушилин стал "главой" так называемой "ДНР" в 2018 году после убийства главаря пророссийских боевиков Александра Захарченко.

      Что известно про Дениса Пушилина?Один из главарей пророссийских боевиков, которые действуют на территории оккупированных районов Донецкой области.

      С начала Евромайдана участвовал в сепаратистских акциях на Донетчине и призвал к "провозглашению независимости Донетчины" и присоединению к России. В конце концов, сам себя провозгласил заместителем самопровозглашенного губернатора Донетчины Павла Губарева.

      С 2017 года отвечал также за интеграцию Донбасса с Российской Федерацией. По данным СМИ, Пушилин является креатурой ГРУ и Суркова, на консультации с которым ездил, фактически, не прячась.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости России Новости Луганска Украина – Россия Курьезные новости Новости Донецка
      Источник: 24 канал
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