Главарь "ДНР" презентовал книгу о самом себе – "100 великих людей Донбасса": курьезное фото

В оккупированном Донецке презентовали книгу "100 великих людей Донбасса". Среди "великих" оказался главарь самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин.

Денис Пушилин сам эту книгу и презентовал. В сети уже высмеяли и книжку и самого главаря.

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Журналист Денис Казанский в Твиттер написал, что это еще смешнее, чем "захаровцы" у Захарченко.

Еще смешнее, что в этот же список включили ничтожного Басурина (представителя "оперативного командования ДНР" – ред. 24 канал). Это нечеловеческая сила вообще,

– подчеркнул журналист.

Пользователи очень активно отреагировали на сообщение Казанского.



Так выглядят "100 великих людей Донбасса" по мнению оккупантов/ Фото из твиттера Дениса Казанского

"100 великих людей Донбасса больного человека" так правильнее", "Художественный бред", "Палата №6 одобряет", "Теперь заживут", "А распятый мальчик есть или только трусики?", – пишут юзеры.

Один из пользователей убежден, что настоящая фамилия Пушилина – Чепушилин.



А это счастливый Пушилин презентует о себе книгу / фото с твиттер Дениса Казанского

Недавно в Донецке к 150 годовщине города установили таксофон. Да не простой, а... Нет, не золотой. Просто, в него еще встроили роутер. О таксофоне даже сняли сюжет! Смотрите по ссылке.

Пушилин стал "главой" так называемой "ДНР" в 2018 году после убийства главаря пророссийских боевиков Александра Захарченко.

Что известно про Дениса Пушилина?Один из главарей пророссийских боевиков, которые действуют на территории оккупированных районов Донецкой области.



С начала Евромайдана участвовал в сепаратистских акциях на Донетчине и призвал к "провозглашению независимости Донетчины" и присоединению к России. В конце концов, сам себя провозгласил заместителем самопровозглашенного губернатора Донетчины Павла Губарева.



С 2017 года отвечал также за интеграцию Донбасса с Российской Федерацией. По данным СМИ, Пушилин является креатурой ГРУ и Суркова, на консультации с которым ездил, фактически, не прячась.