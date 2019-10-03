Главарь "ДНР" презентовал книгу о самом себе – "100 великих людей Донбасса": курьезное фото
В оккупированном Донецке презентовали книгу "100 великих людей Донбасса". Среди "великих" оказался главарь самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин.
Денис Пушилин сам эту книгу и презентовал. В сети уже высмеяли и книжку и самого главаря.
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Журналист Денис Казанский в Твиттер написал, что это еще смешнее, чем "захаровцы" у Захарченко.
Еще смешнее, что в этот же список включили ничтожного Басурина (представителя "оперативного командования ДНР" – ред. 24 канал). Это нечеловеческая сила вообще,
– подчеркнул журналист.
Пользователи очень активно отреагировали на сообщение Казанского.
Так выглядят "100 великих людей Донбасса" по мнению оккупантов/ Фото из твиттера Дениса Казанского
"100 великих людей Донбасса больного человека" так правильнее", "Художественный бред", "Палата №6 одобряет", "Теперь заживут", "А распятый мальчик есть или только трусики?", – пишут юзеры.
Один из пользователей убежден, что настоящая фамилия Пушилина – Чепушилин.
А это счастливый Пушилин презентует о себе книгу / фото с твиттер Дениса Казанского
Недавно в Донецке к 150 годовщине города установили таксофон. Да не простой, а... Нет, не золотой. Просто, в него еще встроили роутер. О таксофоне даже сняли сюжет! Смотрите по ссылке.
Пушилин стал "главой" так называемой "ДНР" в 2018 году после убийства главаря пророссийских боевиков Александра Захарченко.
Что известно про Дениса Пушилина?Один из главарей пророссийских боевиков, которые действуют на территории оккупированных районов Донецкой области.
С начала Евромайдана участвовал в сепаратистских акциях на Донетчине и призвал к "провозглашению независимости Донетчины" и присоединению к России. В конце концов, сам себя провозгласил заместителем самопровозглашенного губернатора Донетчины Павла Губарева.
С 2017 года отвечал также за интеграцию Донбасса с Российской Федерацией. По данным СМИ, Пушилин является креатурой ГРУ и Суркова, на консультации с которым ездил, фактически, не прячась.
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