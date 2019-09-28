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      "Алло! ООН? Нас захватили доkбой*бы": в оккупированном Донецке пафосно установили таксофон

      58 Читати новину українською
      Нет, ну не такой, конечно – немножко новее
      Нет, ну не такой, конечно – немножко новее / pridnestrovie-daily.net

      Таксофон установили к 150 годовщине города Донецк. Такой вот подарок. Случилось это еще 25 августа, но активно распространяться сетью новость начала через несколько недель – когда о ней сделало сюжет "местное телевидение". Сюжет, откровенно говоря, можно разбирать на мемы.

      Итак, установили таксофон. Да не простой, а... Нет, не золотой. Просто, у него еще вмонтировали роутер.

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      Но, очевидно, кто-то решил, что такое сочетание – это высокотехнологичное решение.

      И вот "много месяцев лучшие умы Донетчины работали над решением этой проблемы, и им это удалось". В конце концов, посмотрите – хорошее настроение гарантировано:

      Известная телеведущая и блогерша Янина Соколова также обратила внимание на это видео и в присущем стиле прокомментировала: "Почему таксофон один? Вы по нему куда звонить будете? В ООН? "Алло! ООН? Нас захватили долбой*бы!"

      Удивление вызывает и утверждение пропагандистов, что телефон крайне необходим многочисленным "туристам" в Донецке – российским, конечно. Соколова и здесь нашла подходящие слова: "Кто бы мог подумать, что таксофон может стать доказательством существования" турористического" государства! Алло, мам в Бурятии Я твой сын – "турист" с Бурятии".

      Таксофон
      Говорят, это он и есть / Фото с "Вести Донбасса"

      Не отставали в ироничности комментариев и пользователи соцсетей. Вот яркие примеры:

      ► "Маск попытался убить себя, когда увидел, какие технологии в ДНР".
      ► "Совсем скоро изобретут пейджер, факс и тамагочи".
      ► "Пора придумать ложки, чтобы с лопат не есть".

       

       

      Смешные мемы уходящей, читайте уже в воскресенье, 29 сентября. А пока напомним самое смешное из недели предыдущего: культ Зеленского, сумасшедшие депутаты, компромиссы Коломойского.

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      Теги: Новости Донецка Курьезные новости
      Источник: 24 канал
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