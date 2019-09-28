"Алло! ООН? Нас захопили довбой*би": в окупованому Донецьку пафосно встановили таксофон

Таксофон встановили до 150 річниці міста Донецьк. Такий ось подарунок. Трапилося це ще 25 серпня, та активно ширитися мережею новина почала за кілька тижнів – коли про неї зробило сюжет "місцеве телебачення". Сюжет, відверто кажучи, можна розбирати на меми.

Отже, встановили таксофон. Та не простий, а... Ні, не золотий. Просто, у нього ще вмонтували роутер.

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Але, очевидно, хтось вирішив, що таке поєднання – це високотехнологічне рішення.

І ось "багато місяців кращі уми Донеччини працювали над розв'язанням цієї проблеми, і їм це вдалося". Зрештою, подивіться – хороший настрій гарантовано:

Відома телеведуча та блогерка Яніна Соколова також звернула увагу на це відео та у притаманному стилі прокоментувала: "Чому таксофон один? Ви по ньому куди дзвонити будете? В ООН? "Алло! ООН? Нас захопили довбой*би!"

Подив викликає й твердження пропагандистів, що телефон вкрай необхідний численним "туристам" у Донецьку – російським, звісно. Соколова й тут знайшла відповідні слова: "Хто б міг подумати, що таксофон може стати доказом існування "турористичної" держави! Алло, мам в Бурятії! Я твій син – "турист" із Бурятії".



Кажуть, це він і є / Фото з "Вести Донбасса"

Не відставали в іронічності коментарів і користувачі соцмереж. Ось яскраві приклади:

► "Ілон Маск спробував убити себе, коли побачив, які технології в ДНР".

► "Зовсім незабаром винайдуть пейджер, факс і тамагочі".

► "Пора придумати ложки, аби з лопат не їсти".

Найсмішніші меми тижня, що минає, читайте вже в неділю, 29 вересня. А поки нагадаємо найсмішніше з тижня попереднього: культ Зеленського, божевільні депутати, компроміси Коломойського.