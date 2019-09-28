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      Воно існує: у мережі оприлюднили фото Зеленського без Богдана поруч

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      Андрій, Богдан, Володимир, Зеленський
      Андрій, Богдан, Володимир, Зеленський / Колаж 24 каналу

      Журналіст Дмитро Бобрицький їздив до Кривого Рогу – рідного міста Президента України Володимира Зеленського. І там йому вдалося знайти неймовірне – раритетне фото глави держави, на якому поруч немає жодного Андрія Богдана.

      Шкільну фотографію Володимира Зеленського та класу, в якому той навчався, Бобрицький оприлюднив на своїй сторінці у фейсбуці.

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      Звісно, мовиться про легкий тролінг ситуації, яку часто обговорювали в мережі – мовляв, голова ОП Андрій Богдан просто ніколи від Володимира Зеленського не відходить, а часто тримається поруч із ним аж надто близько.

      "Їздив до Кривого Рогу і знайшов рідкісну фотографію, на якій поруч з Володимиром Зеленським немає Андрія Богдана", – іронічно підписав фото журналіст.

      Зеленський
      А ви впізнаєте чинного главу держави на цій світлині?

      До слова, користувачі соціальної мережі зустріли публікацію з відмінним почуттям гумору:

      ► "Не був би таким певним щодо дівчинки в червоному светрі".
      ► "Так він же фотографував".
      ► "Зеленський з Луценком в одному класі навчалися?"

      Коментарі
      Кумедні зауваження коментаторів під постом Бобрицького

      Найсмішніші меми тижня, що минає, читайте вже в неділю, 29 вересня. А поки нагадаємо найсмішніше з тижня попереднього: культ Зеленського, божевільні депутати, компроміси Коломойського.

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      Теги: Курйозні новини Володимир Зеленський Андрій Богдан
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
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