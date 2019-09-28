Воно існує: у мережі оприлюднили фото Зеленського без Богдана поруч

Журналіст Дмитро Бобрицький їздив до Кривого Рогу – рідного міста Президента України Володимира Зеленського. І там йому вдалося знайти неймовірне – раритетне фото глави держави, на якому поруч немає жодного Андрія Богдана.

Шкільну фотографію Володимира Зеленського та класу, в якому той навчався, Бобрицький оприлюднив на своїй сторінці у фейсбуці.

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Звісно, мовиться про легкий тролінг ситуації, яку часто обговорювали в мережі – мовляв, голова ОП Андрій Богдан просто ніколи від Володимира Зеленського не відходить, а часто тримається поруч із ним аж надто близько.

"Їздив до Кривого Рогу і знайшов рідкісну фотографію, на якій поруч з Володимиром Зеленським немає Андрія Богдана", – іронічно підписав фото журналіст.



А ви впізнаєте чинного главу держави на цій світлині?

До слова, користувачі соціальної мережі зустріли публікацію з відмінним почуттям гумору:

► "Не був би таким певним щодо дівчинки в червоному светрі".

► "Так він же фотографував".

► "Зеленський з Луценком в одному класі навчалися?"



Кумедні зауваження коментаторів під постом Бобрицького

Найсмішніші меми тижня, що минає, читайте вже в неділю, 29 вересня. А поки нагадаємо найсмішніше з тижня попереднього: культ Зеленського, божевільні депутати, компроміси Коломойського.