Найсмішніші меми тижня: культ Зеленського, божевільні депутати, компроміси Коломойського

Кажуть, Президент України Володимир Зеленський – один із найвеличніших лідерів у світі. Кажуть, серед депутатів "Слуги народу" завелися божевільні. Кажуть, "формулу Штайнмаєра" придумав ніякий не Штайнмаєр, а цілий Лавров. Кажуть, Коломойський переконаний, що настає кінець епохи бідності. Багато кажуть, а ще більше над цим сміються. 24 канал зібрав для вас головні істерики соцмереж минулого тижня.

Останнім часом без Коломойського – ніщо й нікуди

Читайте також: Найсмішніші меми тижня: триокий iPhone, всюдисущий Коломойський та нестримна щирість Вакарчука

Телеведучий Савік Шустер та олігарх Ігор Коломойський посварилися у прямому ефірі. Але особливу зацікавленість українців викликало ставлення бізнесмена до важливих суспільних проблем.

Ігор Валерійович від А до Я:

Читайте також: Не скажеш відразу – втратиш момент: Богдан розповів, про що шепоче на вухо Зеленському

А ви чули страшну історію про божевільних депутатів?

Не просто хтось там біля вогнища розповів – а сам Андрій, котрий Богдан.

І мережа одразу вибухнула мемами:

Читайте також: У Росії помпезно відкрили пластикові вікна та балконні двері у дитсадку: фото

Штайнмаєр чи Шайтанмахер?

А ви знали, що формулу Штайнмаєра написав Лавров? Будете знати.

Дивні речі творилися з формулою на минулому тижні. Так ніхто й не второпав, ухвалили її, відхилили, кого та куди взагалі прийняли, а головне – як.

Ось трішки пояснень від скрупульозних українців (ну, хто як зрозумів):

Читайте також: Путін вкотре сконфузився на зустрічі з Ердоганом: курйозні відео

Невже в Україні – культ Зеленського?

Почалося з того, що Зеленського назвали одним із найвеличніших лідерів.



А далі – понеслося:

Читайте також: У нас не перекладацька агенція, а департамент культури, – в ЛОДА пояснили вказівники з помилками

І насамкінець – дві новини: сумна та приємна.



Підприємцям, кажуть, треба готуватися до змін



А котам треба готуватися до розширення кола обов'язків (ніт)

Котра із них сумна? На ваш розсуд.