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      Найсмішніші меми тижня: культ Зеленського, божевільні депутати, компроміси Коломойського

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      Найсмішніші меми тижня в Україні
      Найсмішніші меми тижня в Україні / Колаж 24 каналу

      Кажуть, Президент України Володимир Зеленський – один із найвеличніших лідерів у світі. Кажуть, серед депутатів "Слуги народу" завелися божевільні. Кажуть, "формулу Штайнмаєра" придумав ніякий не Штайнмаєр, а цілий Лавров. Кажуть, Коломойський переконаний, що настає кінець епохи бідності. Багато кажуть, а ще більше над цим сміються. 24 канал зібрав для вас головні істерики соцмереж минулого тижня.

      Останнім часом без Коломойського – ніщо й нікуди

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      Телеведучий Савік Шустер та олігарх Ігор Коломойський посварилися у прямому ефірі. Але особливу зацікавленість українців викликало ставлення бізнесмена до важливих суспільних проблем.

      Ігор Валерійович від А до Я:

       

       

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      А ви чули страшну історію про божевільних депутатів?

      Не просто хтось там біля вогнища розповів – а сам Андрій, котрий Богдан.

      І мережа одразу вибухнула мемами:

       

       

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      Штайнмаєр чи Шайтанмахер?

      А ви знали, що формулу Штайнмаєра написав Лавров? Будете знати.

      Дивні речі творилися з формулою на минулому тижні. Так ніхто й не второпав, ухвалили її, відхилили, кого та куди взагалі прийняли, а головне – як.

      Ось трішки пояснень від скрупульозних українців (ну, хто як зрозумів):

       

       

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      Невже в Україні – культ Зеленського? 

      Почалося з того, що Зеленського назвали одним із найвеличніших лідерів. 

      Лідер
      А далі – понеслося:

       

       

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      І насамкінець – дві новини: сумна та приємна.


      Підприємцям, кажуть, треба готуватися до змін


      А котам треба готуватися до розширення кола обов'язків (ніт)

      Котра із них сумна? На ваш розсуд. 

      blog_ava
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      Теги: Володимир Зеленський Курйозні новини Ігор Коломойський Податки Андрій Богдан Слуга народу Верховна Рада Формула Штайнмаєра Сергій Лавров
      Джерело: 24 канал
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