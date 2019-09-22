Найсмішніші меми тижня: культ Зеленського, божевільні депутати, компроміси Коломойського
Кажуть, Президент України Володимир Зеленський – один із найвеличніших лідерів у світі. Кажуть, серед депутатів "Слуги народу" завелися божевільні. Кажуть, "формулу Штайнмаєра" придумав ніякий не Штайнмаєр, а цілий Лавров. Кажуть, Коломойський переконаний, що настає кінець епохи бідності. Багато кажуть, а ще більше над цим сміються. 24 канал зібрав для вас головні істерики соцмереж минулого тижня.
Останнім часом без Коломойського – ніщо й нікуди
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Телеведучий Савік Шустер та олігарх Ігор Коломойський посварилися у прямому ефірі. Але особливу зацікавленість українців викликало ставлення бізнесмена до важливих суспільних проблем.
Ігор Валерійович від А до Я:
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А ви чули страшну історію про божевільних депутатів?
Не просто хтось там біля вогнища розповів – а сам Андрій, котрий Богдан.
І мережа одразу вибухнула мемами:
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Штайнмаєр чи Шайтанмахер?
А ви знали, що формулу Штайнмаєра написав Лавров? Будете знати.
Дивні речі творилися з формулою на минулому тижні. Так ніхто й не второпав, ухвалили її, відхилили, кого та куди взагалі прийняли, а головне – як.
Ось трішки пояснень від скрупульозних українців (ну, хто як зрозумів):
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Невже в Україні – культ Зеленського?
Почалося з того, що Зеленського назвали одним із найвеличніших лідерів.
А далі – понеслося:
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І насамкінець – дві новини: сумна та приємна.
Підприємцям, кажуть, треба готуватися до змін
А котам треба готуватися до розширення кола обов'язків (ніт)
Котра із них сумна? На ваш розсуд.