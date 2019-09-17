Путін вкотре сконфузився на зустрічі з Ердоганом: курйозні відео
Нещодавно відбулася зустріч лідера РФ Володимира Путіна з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом і лідером Ірану Хасаном Рухані. Під час переговорів Путін неодноразово сконфузився: спершу заплутався у проводах, а потім забув промову.
Відео з інцидентами активно поширюють користувачі у соціальних мережах.
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Під час спільної пресконференції Володимир Путін заплутався в проводі від навушника.
Путін заплутався в проводі від навушника: дивіться відео
На цьому курйози з лідером РФ не закінчилися. Далі Путін забув промову, яку готував заздалегідь.
Путін забув промову: смішне відео
До речі, юзери соцмереж звернули увагу на виснажений вигляд Володимира Путіна під час переговорів з Ердоганом.
Перетрудився дід, йому б відпочити,
– зауважили у соцмережах.
Курйози переслідують Володимира Путіна. Минулого року під час візиту до Туреччини Ердоган "відбив" у Путіна перед носом дівчину. Як це було – дивіться тут.
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