Путін вкотре сконфузився на зустрічі з Ердоганом: курйозні відео

Нещодавно відбулася зустріч лідера РФ Володимира Путіна з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом і лідером Ірану Хасаном Рухані. Під час переговорів Путін неодноразово сконфузився: спершу заплутався у проводах, а потім забув промову.

Відео з інцидентами активно поширюють користувачі у соціальних мережах.

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Під час спільної пресконференції Володимир Путін заплутався в проводі від навушника.

Путін заплутався в проводі від навушника: дивіться відео

На цьому курйози з лідером РФ не закінчилися. Далі Путін забув промову, яку готував заздалегідь.

Путін забув промову: смішне відео

До речі, юзери соцмереж звернули увагу на виснажений вигляд Володимира Путіна під час переговорів з Ердоганом.

Перетрудився дід, йому б відпочити,

– зауважили у соцмережах.

Курйози переслідують Володимира Путіна. Минулого року під час візиту до Туреччини Ердоган "відбив" у Путіна перед носом дівчину. Як це було – дивіться тут.

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