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      Путін вкотре сконфузився на зустрічі з Ердоганом: курйозні відео

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      Путін виглядав втомленим на зустрічі
      Путін виглядав втомленим на зустрічі / twitter.com/dimsmirnov175

      Нещодавно відбулася зустріч лідера РФ Володимира Путіна з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом і лідером Ірану Хасаном Рухані. Під час переговорів Путін неодноразово сконфузився: спершу заплутався у проводах, а потім забув промову.

      Відео з інцидентами активно поширюють користувачі у соціальних мережах.

      Було й таке: Для захисту людей від алкоголізму та блуду: російські священники з літака освятили місто водою

      Під час спільної пресконференції Володимир Путін заплутався в проводі від навушника.

      Путін заплутався в проводі від навушника: дивіться відео

      На цьому курйози з лідером РФ не закінчилися. Далі Путін забув промову, яку готував заздалегідь.

      Путін забув промову: смішне відео

      До речі, юзери соцмереж звернули увагу на виснажений вигляд Володимира Путіна під час переговорів з Ердоганом.

      Перетрудився дід, йому б відпочити,
      – зауважили у соцмережах.

      Курйози переслідують Володимира Путіна. Минулого року під час візиту до Туреччини Ердоган "відбив" у Путіна перед носом дівчину. Як це було – дивіться тут.

      Читайте також: Ганьба! – журналіста "Росії 1" принизили на акції протесту в Москві

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      Теги: Курйозні новини Новини політики Володимир Путін Реджеп Ердоган Новини Туреччини Новини Росії
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