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      Путин в очередной раз сконфузился на встрече с Эрдоганом: курьезные видео

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      Путин выглядел усталым на встрече
      Путин выглядел усталым на встрече / twitter.com/dimsmirnov175

      Недавно состоялась встреча лидера РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и лидером Ирана Хасаном Рухани. Во время переговоров Путин неоднократно сконфузился: сначала запутался в проводах, а потом забыл речь.

      Видео с инцидентами активно распространяют пользователи в социальных сетях.

      Было и такое: Для защиты людей от алкоголизма и блуда: российские священники из самолета освятили город водой

      Во время совместной пресс-конференции Владимир Путин запутался в проводе от наушника.

      Путин запутался в проводе от наушника: смотрите видео

      На этом курьезы с лидером РФ не закончились. Далее Путин забыл речь, которую готовил заранее.

      Путин забыл речь: смешное видео

      Кстати, пользователи соцсетей обратили внимание на изможденный вид Владимира Путина во время переговоров с Эрдоганом.

      Перетрудился дед, ему бы отдохнуть,
      – отметили в соцсетях.

      Курьезы преследуют Владимира Путина. В прошлом году во время визита в Турцию Эрдоган "отбил" у Путина перед носом девушку. Как это было – смотрите здесь.

      Читайте также: Позор! – журналиста "России 1" унизили на акции протеста в Москве

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      Теги: Новости политики Новости России Новости Турции Реджеп Эрдоган Владимир Путин Курьезные новости
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