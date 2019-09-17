Путин в очередной раз сконфузился на встрече с Эрдоганом: курьезные видео
Недавно состоялась встреча лидера РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и лидером Ирана Хасаном Рухани. Во время переговоров Путин неоднократно сконфузился: сначала запутался в проводах, а потом забыл речь.
Видео с инцидентами активно распространяют пользователи в социальных сетях.
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Во время совместной пресс-конференции Владимир Путин запутался в проводе от наушника.
Путин запутался в проводе от наушника: смотрите видео
На этом курьезы с лидером РФ не закончились. Далее Путин забыл речь, которую готовил заранее.
Путин забыл речь: смешное видео
Кстати, пользователи соцсетей обратили внимание на изможденный вид Владимира Путина во время переговоров с Эрдоганом.
Перетрудился дед, ему бы отдохнуть,
– отметили в соцсетях.
Курьезы преследуют Владимира Путина. В прошлом году во время визита в Турцию Эрдоган "отбил" у Путина перед носом девушку. Как это было – смотрите здесь.
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