Путин в очередной раз сконфузился на встрече с Эрдоганом: курьезные видео

Недавно состоялась встреча лидера РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и лидером Ирана Хасаном Рухани. Во время переговоров Путин неоднократно сконфузился: сначала запутался в проводах, а потом забыл речь.

Видео с инцидентами активно распространяют пользователи в социальных сетях.

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Во время совместной пресс-конференции Владимир Путин запутался в проводе от наушника.

Путин запутался в проводе от наушника: смотрите видео

На этом курьезы с лидером РФ не закончились. Далее Путин забыл речь, которую готовил заранее.

Путин забыл речь: смешное видео

Кстати, пользователи соцсетей обратили внимание на изможденный вид Владимира Путина во время переговоров с Эрдоганом.

Перетрудился дед, ему бы отдохнуть,

– отметили в соцсетях.

Курьезы преследуют Владимира Путина. В прошлом году во время визита в Турцию Эрдоган "отбил" у Путина перед носом девушку. Как это было – смотрите здесь.

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